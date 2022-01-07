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【西安疫情】西安又一孕婦被拒診流產 醫院：前幾天業務不熟

社會熱點 12:27 2022/01/07

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西安「孕婦流產」事件引發廣泛關注，近日當地再有一名28歲孕婦發文稱，已手持綠碼並有民警護送協調，仍被多間醫院拒絕收症導致流產，目前已經做完清宮手術。對此，西安能康中西醫結合醫院接診人員回應稱，前幾天業務不熟練，現時封控區、管控區紅黃綠碼均可接診。

據西安網民「A有雨有晴天」的微博貼文，她已懷孕6周4天，在2021年12月29日早上10時許發現見紅。作為封控區人員，其丈夫在打不通急救電話的情況下，聯繫到社區工作人員，由社區幫忙聯絡轄區派出所，再由民警用警車護送就醫。

有醫院稱只接收黃碼和紅碼

該名孕婦的健康碼為綠碼，在民警協助送醫期間，多間醫院都拒絕收症。其中，陝西省人民醫院表示，他們屬於封控區，所以不接診；能康醫院則指出他們持有綠碼，惟院方只接收紅碼和黃碼的人員。儘管民警一直在現場協調，但該名孕婦仍未能順利就診。

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與此同時，其丈夫撥打多間公立醫院的電話，得到的回覆都是無法接診。民警亦幫忙聯繫各部門，但一直沒有下文，只好建議先把他們送回小區，等聯繫好醫院再來接他們入院。輾轉之下，民警最終將他們送到新長安婦產醫院。該名孕婦表示，到達醫院後，只感覺自己不停地流血，但醫生指送院時已經太遲，診斷為不全流產，而她也在第二天進行清宮手術。

據《中國新聞周刊》報導，西安能康中西醫結合醫院接診人員事後回應稱，「目前封控區、管控區紅黃綠碼均可接診，前幾天可能業務不熟練，後面已經有改進。」而西安衛健委及孕婦所居住的碑林區疫情防控指揮部，均未回覆事件。

此前，針對近日西安市多起群眾反映的看病就醫難突出問題，國務院副總理孫春蘭昨（6日）召開專題會議部署醫療服務保障工作，深入了解情況，查找問題癥結，研究完善政策措施，有關部門和地方負責同志作了檢查。她並指出，「發生這樣的問題十分痛心、深感愧疚，暴露出防控工作存在不嚴不實的問題，教訓深刻」。

責任編輯：易燕丹

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