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內地疫苗全程接種率86% 鍾南山：理論上中國已達成群體免疫

社會熱點 12:21 2022/01/07

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據中新網報道，中國工程院院士鍾南山表示，截至1月6日，內地完成新冠肺炎疫苗全程接種的人口已達12.13億人，疫苗接種率達到86%。此外，內地完成疫苗「加強針」接種已有3.31億人，「加強針」注射率達到23.5%。他指出，理論上講，內地「群體免疫」的目的已經達到了。

即便如此，鍾南山6日在廣州出席一場活動受訪時表示，就像他早前講的，原本的疫苗是針對（新冠病毒）「野生株」的，現在對Delta，甚至對有可能在中國出現社區感染的Omicron，需不需要更加強打（疫苗)？他認為，完全有可能。

鍾南山說，內地的新冠肺炎患病率為十萬分之九點四，死亡率是十萬分之零點四，是世界上新冠肺炎死亡率最低的國家。他指出，像廣州沒有新冠肺炎重症死亡病例，這都與疫苗的接種有關。

科興：第三劑疫苗接種可有效中和Omicron變種

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對於變異毒株IHU 鍾南山指目前仍無須過度解讀

對於新出現的新冠病毒變異毒株IHU，鍾南山表示，IHU是不是會像Delta那樣成為占主導地位的病毒，現在要研判仍為時過早，他認為目前仍無須過度解讀。

法國研究人員日前發現一種新的新冠變種病毒「B.1.640.2」，暫時將其命名為「IHU」，該變種病毒最早可能出現在中非國家喀麥隆，但法國南部已發現有多人感染。

鍾南山說，IHU的變異位點比Omicron多40幾個，理論上對疫苗的免疫逃逸能力，以及對一些抗體的抵抗力可能會強一些。但目前仍需觀察，究竟IHU未來會不會變成主流的病毒。

責任編輯：李冰琪

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