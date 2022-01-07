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美日2+2會談關注中國 簽防衛裝備合作研究協定

國情動向 13:15 2022/01/07

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美日外長、防長周五（7日）舉行「2+2會談」，雙方會後發表聯合聲明，關注中國試圖破壞秩序，並提及台海、東海、南海局勢，關注新疆及香港人權問題等。雙方並簽署防衛裝備的合作研究協定，據報以抗衡中朝等推進開發的高超音速導彈等新型武器。

中國外交部曾表示，中方絕不容許任何國家以任何藉口、任何方式插手台灣問題和干涉中國內政。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫，以視像方式召開美日2+2安全諮商會談。

日媒：美日已擬定共同作戰計畫 應對台海緊急狀況

布林肯：中國挑釁性行為 加劇台海、南海等緊張

布林肯表示，不斷加強長期存在的美日聯盟並使之現代化，比以往任何時候都更加關鍵，也更加重要，並列舉了來自俄羅斯、中國和北韓的更多威脅。他批評，中國具有挑釁性的行動正加劇台海、東海及南海的緊張局勢。

雙方會後發布的聯合聲明，指中國不斷破壞基於規則的秩序，為該地區和世界帶來政治、經濟、軍事和技術挑戰，兩國決心共同遏制、並在必要時應對破壞該地區穩定的活動。

聲明並對中國在東海的活動表示關切，美國重申釣魚島適用於美日安保條約。聲明並強烈反對中國在南海的海權主張、軍事化作為與施壓脅迫行徑。

美日聲明並對新疆、香港的人權問題表示嚴重關切。兩國承諾會與所有致力尊重自由、民主、人權、法治、國際法、多邊主義與自由公平經濟秩序的各方合作。又強調台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決。

抗衡高超音速武器威脅

聲明最後強調，雙方對美日聯盟有共同決心，將致力密切合作維護印太區域的和平與穩定。

另外，美日政府簽署防衛裝備合作研究協定。布林肯稍早稱，新的研發協議將使科學家、工程師和項目經理，更容易就新出現的防衛相關問題合作，包括對抗高超音速威脅和推進太空能力。據共同社報道，為應對中國快速增強軍備，美日磋商了在多個領域合作，包括太空、網絡、電磁波等安全新領域。

美稱和中國正進行高超音速武器軍備競賽 俄批美是威脅

美韓防長會晤首提台海 奧斯汀批中國發展高超音速武器

責任編輯：林佩怡

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