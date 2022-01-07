美日2+2會談關注中國 簽防衛裝備合作研究協定 華使館嚴正交涉（第二版）

美日外長、防長周五（7日）舉行「2+2會談」，雙方會後發表聯合聲明，關注中國試圖破壞秩序，並提及台海、東海、南海局勢，關注新疆及香港人權問題等。雙方並簽署防衛裝備的合作研究協定，據報以抗衡中朝等推進開發的高超音速導彈等新型武器。

*14：42新增中國駐日使館回應

中國駐日本使館發言人批評，日美 惡意操弄涉華議題，對中國進行無端指責，粗暴干涉中國內政，中方 對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉，並 敦促日方停止利用雙多邊場合炒作涉華議題、惡意抹黑中國、損害中方利益的錯誤做法，不要為中日關係發展製造新的問題。

該發言人又指， 日美沒有資格定義國際秩序，更沒有資格將自身標準強加於人，並強調 台灣、新疆、香港等事務純屬中國內政，涉及中國主權和領土完整，不容任何外部干涉及染指。其並稱 釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方將堅定維護領土主權和海洋權益。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫，以視像方式召開美日2+2安全諮商會談。

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布林肯：中國挑釁性行為 加劇台海、南海等緊張

布林肯表示，不斷加強長期存在的美日聯盟並使之現代化，比以往任何時候都更加關鍵，也更加重要，並列舉了來自俄羅斯、中國和北韓的更多威脅。他批評，中國具有挑釁性的行動正加劇台海、東海及南海的緊張局勢。

雙方會後發布的聯合聲明，指中國不斷破壞基於規則的秩序，為該地區和世界帶來政治、經濟、軍事和技術挑戰，兩國決心共同遏制、並在必要時應對破壞該地區穩定的活動。

聲明並對中國在東海的活動表示關切，美國重申釣魚島適用於美日安保條約。聲明並強烈反對中國在南海的海權主張、軍事化作為與施壓脅迫行徑。

美日聲明並對新疆、香港的人權問題表示嚴重關切。兩國承諾會與所有致力尊重自由、民主、人權、法治、國際法、多邊主義與自由公平經濟秩序的各方合作。又強調台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決。

抗衡高超音速武器威脅

聲明最後強調，雙方對美日聯盟有共同決心，將致力密切合作維護印太區域的和平與穩定。

另外，美日政府簽署防衛裝備合作研究協定。布林肯稍早稱，新的研發協議將使科學家、工程師和項目經理，更容易就新出現的防衛相關問題合作，包括對抗高超音速威脅和推進太空能力。據共同社報道，為應對中國快速增強軍備，美日磋商了在多個領域合作，包括太空、網絡、電磁波等安全新領域。

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責任編輯：林佩怡

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