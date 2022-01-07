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發改委：宏觀政策有較大迴旋餘地 把穩增長放在更突出位置

經濟脈搏 13:40 2022/01/07

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國家發改委政策研究室周五（7日）在《人民日報》發表文章指出，國內宏觀政策具有較大迴旋餘地，要把穩增長放在更加突出位置，將跨周期和逆周期宏觀調控政策有機結合，在區間調控基礎上加強定向調控、精準調控、相機調控，把握好政策時度效。

這篇題為「保持平穩健康的經濟環境」的文章指出，當前中國經濟社會發展面臨的困難和挑戰明顯增多。從國內看，中國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，產業鏈供應鏈仍有一些堵點卡點，下游中小企業生產經營面臨困難，一些重點領域的風險隱患也不容忽視。

促進經濟運行在合理區間

文章稱，儘管存在風險挑戰，但中國經濟持續恢復發展的態勢沒有變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有變，長期向好的基本面沒有變，保持經濟平穩健康發展具備諸多有利條件和強大支撐。

發改委談明年工作：防範企業債務違約及經濟下行風險

【中國經濟】發改委：已形成明年專項債券項目準備清單

文章指出，要把穩增長放在更加突出位置，將跨周期和逆周期巨集觀調控政策有機結合，注重多重目標的統籌平衡，在區間調控基礎上加強定向調控、精準調控、相機調控，把握好政策時度效。加強財政政策和貨幣政策的協調聯動，慎重出台具有收縮效應的政策，穩定社會預期，提振市場信心，促進經濟運行在合理區間。

此外，要持續加強關鍵核心技術攻關，加快傳統產業改造升級，提升製造業核心競爭力增強產業鏈供應鏈自主可控能力。實施好擴大內需戰略，促進消費特別是服務消費穩定恢復，有效發揮投資的關鍵作用，適度超前開展基礎設施投資，扎實推動「十四五」規劃102項重大工程項目建設。

劉鶴撰文談高質量發展 這樣提及共同富裕、科技創新、反壟斷

中財辦韓文秀：穩宏觀經濟不僅是經濟問題 更是政治問題

同時，着力推進助企紓困，落實落細已出台的各項減稅降費政策，加快實施新的減稅降費政策。加大對企業特別是製造業企業、中小微企業和個體工商戶等的精準支持。加強反壟斷和防止資本無序擴張，防止各類風險跨地區跨領域跨市場傳導，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

加大力度支持實體經濟發展

在支持實體經濟發展方面，發改委的文章指出，要先立後破有序推進能源結構調整優化，加快推進大型風電、光伏基地規劃建設，帶動與之配套的電網和為其調峰的煤電機組新建擴建和改造升級，推動相關產業優化升級。

《人民日報》同日刊發題為「能源的飯碗必須端在自己手裡」的文章，也指出要牢牢守住能源安全底線，必須高質量保障實體經濟對能源消費增長的剛性需求，抓住調整能源結構這個「牛鼻子」，大力提高能源供給質量水平，堅決不走發達國家走過的高耗能高碳排放老路。

文章稱，要切實以較低的能源消耗和碳排放有效支撐高質量發展，以能源行業深刻變革支撐經濟社會系統性變革，助力經濟社會發展全面綠色轉型。

責任編輯：易燕丹

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