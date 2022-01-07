【西安疫情】中年漢突胸痛連被3醫院拒診最終猝死 曾痛到頭撞牆（組圖）

近日內地網傳多宗西安市民入院難的事件，一周之內，先後曝出39歲男子突發胸痛、61歲男子心絞痛但被多間醫院拒診後死亡。

綜合內媒報道，獨住在西安城中村的39歲男子李海（化名）2021年12月31日凌晨突發胸悶，多次撥打急救電話未能打通，只能通知朋友幫忙撥打；後又因未拿到48小時內核酸檢測結果， 急救中心醫護人員表示無法送往醫院。

等待期間，鄰居形容，李海疼到用頭撞牆。拿到核酸結果後，李海又相繼被3間醫院拒診，直到第4間醫院接收時，醫生表示「搶救希望不大，放到醫院床上時呼吸心跳就沒有了。」

凌晨4點40分，李海被宣布臨床死亡。

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另一男子心絞痛 耽誤太久不治

1月5日，西安網友「太陽花花花00000」發文稱，其父1月2日中午突發心絞痛，向當地多間醫院求助，下午2點到了高新國際醫學中心，但被保安以中風險地區為由一直不接診。高新國際醫學中心建議聯繫521醫院和第三人民醫院，惟521醫院回覆「只接收發熱門診」，第三人民醫院明確表示不接收。

在心絞痛發作8小時之後，該網民的父親終於在晚上10點多進入高新國際醫學中心進行手術。但醫生稱耽誤太久，如果2個小時內使用溶栓的藥物就可以救治，來太晚了，基本沒有希望了。最終搶救無效，「太陽花花花00000」的父親於1月3日凌晨離世。

「太陽花花花00000」稱，

後來我一直在想，如果當時我更加無理取鬧，更加撒潑打滾，醫院會不會早點接診，我爸會不會還有搶救回來的希望。 在每個可以挽救卻沒有被挽救的環節裡，這些一個個的過失和不作為，足以讓我此後的人生自責愧疚到死。

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責任編輯：尹航

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