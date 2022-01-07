【中美角力】坎貝爾：美國將擴大參與印太經濟及商貿事務

白宮印太事務官坎貝爾稱，隨著中國在印太地區的影響力增加，美國要擴大參與區內經濟、商貿事務。他批評中國在南海、東海、台海等地區的舉動，以及對澳洲經濟施壓，形容其令美國感到不安。北京多次批評美國 拉攏「 小圈子」 試圖打壓中國，並警告勿向「台獨」勢力 發出錯誤信號，否則會玩火自焚。

坎貝爾周四（6日）在一個研討會上稱，中國正破壞二戰後建立的國際社會秩序，他形容中國是一個修正主義大國，也許是以與其他國家的利益背道而馳的方式，尋求改變體系以有利於自身。中國今日在全球舞台的地位上升，得益於勤勞的中國人民，而美國的幫助也發揮了關鍵作用。但過去幾年，中國針對澳洲採取了脅迫性的經濟措施，在南海、東海、台海，以及沿印度邊界採取了更大膽和危險的軍事行動，對在歐洲則進行更為激進的「戰狼外交」。

「我們必須明確表示，不僅在外交、軍事、全面和戰略上深度參與（印太），而且我們在印太的商業互動和投資方面持開放、參與和樂觀的態度。」坎貝爾又提到，美國要參與數位參與及技術標準制定，從美中關係角度來界定美國利益，首要是美國在各種創新技術中保持領先地位的能力。

坎貝爾 指，美國不 尋求主導印太，而是尋求與中國共存 ，拜登政府以競爭來規範美中關係，從中尋找可合作領域，以及要防止競爭引發軍事上的擦槍走火。在台灣問題上， 他重申美國的「一中政策」未變，致力於維護台海和平穩定，支持兩岸和平接觸。美國還致力於努力提高威懾力，確保維護這種穩定。

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責任編輯：陳建錫