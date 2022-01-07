【西安疫情】斥哭求衛生巾女子「矯情」 西安作家協會主席捱轟

陝西西安新冠肺炎疫情持續受到關注，早前一名女子哭求衛生巾的影片，更引來不少網民的同情。惟陝西省作家協會副主席、西安市作家協會主席吳克敬近日發文，批評這名女子「矯情」。

吳克敬的言論引發爭議，遭網民怒轟不尊重女性。吳的文章事後刪除，他之後受訪解釋，文章想要表達疫情當下大家都不容易，希望大家不要抱怨、不要那麼矯情，強調自己未有過不尊重女性的想法，就讓大家批評，「疫情當中，還是要理解每個人」。

▲ 西安市作家協會主席吳克敬

「什麼小姐做派 是沒有用的」

澎湃新聞報道，吳克敬在《紮在長發上的橡膠手套》一文中，讚美了西安疫情中的忘我抗疫的兩位女性後，提到「而有些人，同樣也是女人，卻讓人想要詬病了呢」，所指的是一名女子哭訴沒有衛生巾。

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文章稱，「你自己有沒有衛生巾，什麼時候用衛生巾，自己一點都不清楚嗎？而在緊要的時刻，還要苛責別人不能上門給你送！這就你的不對了……疫情當前，什麼矯情，什麼小姐做派，是沒有用的，別人才不會慣著你，任由你大喊大叫！」

此文一出，有網民指責吳文敬不尊重女性，又認為他一點同理心都沒有，「他是沒有體會過月經之痛，固化女性」。

回應稱沒不尊重女性想法

隨後吳克敬回應澎湃新聞，稱自己沒有痛批該名西安女子，並指月經來了，衛生巾確實是個需求，「但特殊時期，隔離了，確實不好提供，就不要那麼矯情，我覺得我已經說得非常溫和了」。

他強調自己從未有過不尊重女性的想法，還崇拜女性。對於網友的批評，他表示，「讓大家批評吧，疫情當中，還是要理解每個人。」他並向「紅星連線」表示，「我現在真的沒啥話說，我就想一個人，從此一句話不說。」

內地網民回應：

他忘記自己也是他媽生的 有病吧，免費菜都覆蓋全市了，衛生巾有什麼不好提供的？那玩意又不是什麼稀缺資源，給你懂完了 一直說理解理解，也沒見你理解人家女生。淨和稀泥了，什麼話都讓你說了 這是矯情？我看是您太矯情吧

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責任編輯：林佩怡

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