  • 20°C
香港時間 : 2022107日 (五) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【西安疫情】斥哭求衛生巾女子「矯情」 西安作家協會主席捱轟

社會熱點 15:28 2022/01/07

分享：

陝西西安新冠肺炎疫情持續受到關注，早前一名女子哭求衛生巾的影片，更引來不少網民的同情。惟陝西省作家協會副主席、西安市作家協會主席吳克敬近日發文，批評這名女子「矯情」。

吳克敬的言論引發爭議，遭網民怒轟不尊重女性。吳的文章事後刪除，他之後受訪解釋，文章想要表達疫情當下大家都不容易，希望大家不要抱怨、不要那麼矯情，強調自己未有過不尊重女性的想法，就讓大家批評，「疫情當中，還是要理解每個人」。

西安市作家協會主席吳克敬

「什麼小姐做派 是沒有用的」

澎湃新聞報道，吳克敬在《紮在長發上的橡膠手套》一文中，讚美了西安疫情中的忘我抗疫的兩位女性後，提到「而有些人，同樣也是女人，卻讓人想要詬病了呢」，所指的是一名女子哭訴沒有衛生巾。

【內地疫情】封城下西安女月經到沒衛生巾 哭問「要血流成河嗎？」（有片）

文章稱，「你自己有沒有衛生巾，什麼時候用衛生巾，自己一點都不清楚嗎？而在緊要的時刻，還要苛責別人不能上門給你送！這就你的不對了……疫情當前，什麼矯情，什麼小姐做派，是沒有用的，別人才不會慣著你，任由你大喊大叫！」

此文一出，有網民指責吳文敬不尊重女性，又認為他一點同理心都沒有，「他是沒有體會過月經之痛，固化女性」。

回應稱沒不尊重女性想法

隨後吳克敬回應澎湃新聞，稱自己沒有痛批該名西安女子，並指月經來了，衛生巾確實是個需求，「但特殊時期，隔離了，確實不好提供，就不要那麼矯情，我覺得我已經說得非常溫和了」。

他強調自己從未有過不尊重女性的想法，還崇拜女性。對於網友的批評，他表示，「讓大家批評吧，疫情當中，還是要理解每個人。」他並向「紅星連線」表示，「我現在真的沒啥話說，我就想一個人，從此一句話不說。」

內地網民回應：

他忘記自己也是他媽生的

有病吧，免費菜都覆蓋全市了，衛生巾有什麼不好提供的？那玩意又不是什麼稀缺資源，給你懂完了

一直說理解理解，也沒見你理解人家女生。淨和稀泥了，什麼話都讓你說了

這是矯情？我看是您太矯情吧

【西安疫情】中年漢突胸痛連被3醫院拒診最終猝死 曾痛到頭撞牆（組圖）

中國僑聯一副處長被免 曾發文《西安百姓的悲哀》涉傳謠

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【內地疫情】封城下西安女月經到沒衛生巾 哭問「要血流成河嗎？」（有片）
2022/01/03
【內地疫情】封城下西安女月經到沒衛生巾 哭問「要血流成河嗎？」（有片）
西安版「方方日記」 中國獨立記者江雪寫下封城十日誌
2022/01/04
西安版「方方日記」 中國獨立記者江雪寫下封城十日誌
【西安疫情】因核酸問題無法入院 懷胎8月孕婦寒風中流產（第二版）
2022/01/05
【西安疫情】因核酸問題無法入院 懷胎8月孕婦寒風中流產（第二版）
【西安疫情】西安又一孕婦被拒診流產 醫院：前幾天業務不熟
今日
【西安疫情】西安又一孕婦被拒診流產 醫院：前幾天業務不熟
【西安疫情】中年漢突胸痛連被3醫院拒診最終猝死 曾痛到頭撞牆（組圖）
今日
【西安疫情】中年漢突胸痛連被3醫院拒診最終猝死 曾痛到頭撞牆（組圖）

你可能感興趣

【內地疫情】封城下西安女月經到沒衛生巾 哭問「要血流成河嗎？」（有片）
19:22 2022/01/03
【內地疫情】封城下西安女月經到沒衛生巾 哭問「要血流成河嗎？」（有片）
西安版「方方日記」 中國獨立記者江雪寫下封城十日誌
20:16 2022/01/04
西安版「方方日記」 中國獨立記者江雪寫下封城十日誌
【西安疫情】因核酸問題無法入院 懷胎8月孕婦寒風中流產（第二版）
17:44 2022/01/05
【西安疫情】因核酸問題無法入院 懷胎8月孕婦寒風中流產（第二版）
月經 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 西安 陝西省 中國

上一篇文章

新華社仿《007》拍片諷西方情報界 英軍情六處：感謝宣傳（有片）

下一篇文章

【西安疫情】中年漢突胸痛連被3醫院拒診最終猝死 曾痛到頭撞牆（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國太空站成功以機械臂 轉位對接天舟二號貨運飛船
中國太空站成功以機械臂 轉位對接天舟二號貨運飛船
逾千名日本人報名新疆旅遊 中國領館：拒日媒同行
逾千名日本人報名新疆旅遊 中國領館：拒日媒同行
多位一線員工被挖走 國貨林清軒創始人指責香奈兒不正當競爭
多位一線員工被挖走 國貨林清軒創始人指責香奈兒不正當競爭
【內地疫情】深圳現2宗陽性感染 民眾非必要不離深
【內地疫情】深圳現2宗陽性感染 民眾非必要不離深
西安孕婦流產事件責任人被免職 衛健委主任向事主鞠躬道歉
西安孕婦流產事件責任人被免職 衛健委主任向事主鞠躬道歉
【西安疫情】至少31公職人員被處理 一文看懂4個社會事件
【西安疫情】至少31公職人員被處理 一文看懂4個社會事件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款