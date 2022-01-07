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新華社仿《007》拍片諷西方情報界 英軍情六處：感謝宣傳（有片）

社會熱點 15:50 2022/01/07

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中國官媒新華社在推特上發布一條模仿英國007「占士邦」的短片，重新演繹了一回諜戰劇情，以回擊和嘲諷英國軍情六處和美國中央情報局（CIA）等西方國家情報部門對中國的一系列污蔑抹黑。英國軍情六處處長摩爾（Richard Moore）罕有公開回應，指感謝免費宣傳。

新華社發布短片模仿電影《007：生死有時》（No Time to Die），取名為《007：無暇笑死》（No Time to Die Laughing），並指這是「洩露的片段」。

在這則時長約四分半鐘的視頻中，一男一女兩位中國演員分別以「詹姆斯·邦德」（James Pond）和「黑窗」（Black Window）為名扮演英國特工。起初，兩人熱烈討論有關摩爾曾提及的「中國威脅論」，但諷刺的是，隨後他們突然發現，自己手中關於所謂「中國間諜策略」的文件，實際上關於美國的。

此時，「詹姆斯·邦德」開始抱怨道，「虛構中國債務陷阱和數據監控」只不過是為英國情報部門爭取更多預算的「可悲借口」罷了。

之後他跟一名顯然是美國中央情報局探員通話，對方要求「龐德」不要購買華為手機。不過，「龐德」很快發現自己的手機遭美國監聽，並提到美國情報機關曾竊聽多位歐洲領導人手機一事。

影片發布後，英國軍情六處局長摩爾6日回覆稱，「感謝你們的關注（以及意想不到的免費宣傳）」，還附上他去年十一月公開演講內容的連結。

摩爾在演講中曾指，適應中國崛起是英國軍情六處「唯一最優先的要務」。他還就中國可能為其他國家帶來債務陷阱、數據洩露和政治脅迫等問題提出警告。

英國軍情六處警告 中俄競相掌握AI技術或徹底改變地緣政治

點名中俄伊威脅 英軍情六處提一理由憂北京誤判（第三版）

責任編輯：尹航

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華為 CIA 政治 軍情六處 新華社 演員 電影

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