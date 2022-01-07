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合肥有公司遲到一次扣1000元 記者採訪被副總斥「滾蛋」 （有片）

社會熱點 19:07 2022/01/07

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為防止員工遲到，安徽合肥一間生物科技公司規定，遲到一次罰款1,000元（人民幣，下同）。有離職員工表示，因遲到3次被扣3,000元，有感罰款缺乏依據，遂向當地傳媒爆料。隨後，有記者前往該公司採訪，豈料公司負責人不僅拒絕採訪還出言不遜，一見面就讓記者「滾蛋」。

綜合內媒報導，小程去年10月通過應聘，在安徽合肥子任生物科技有限公司任職。該公司面試時表示，每月底薪4,800元，另有200元全勤獎勵。不過，小程因接受不了每天都加班，所以在12月決定離職。

因遲到罰款3次 人工僅剩2017元

小程月底查看工資結算時發現，11月份底薪加銷售提成本應有5,000多元的人工，最後僅到賬2,017元。他表示，11月份因為家裡有事，其中有三天上班遲到，「每次最多遲到一個小時左右。」而這三次遲到，就被扣掉3,000元。

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小程有感不妥，稱根據勞動法規定，員工遲到半小時之內，扣除當日日薪的十六分之一。他遂向傳媒揭發事件。而當記者到該生物科技有限公司採訪時，公司常務副總直斥記者「滾蛋」，又追問「你是哪個電視台？哪個欄目？哪個頻道？ 有備案嗎？領導是誰？」

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在記者出示記者證後，該副總仍拒絕訪問， 更指「你現在只是證明你是記者，但是你不能證明你這做這檔欄目。你不要拿這個話筒，因為你拿這個話筒的，你不一定就能證明你在做這檔欄目。」

市勞動監察部門介入調查

隨後，安徽經視對事件進行直擊報道。現場除了小程之外，還有其他員工反映公司拖欠薪金。合肥市勞動監察部門也趕到該公司介入調查，要求公司如實提供工資表，考勤紀錄等。

在勞動部門調查的過程中，之前罵記者的副總主動接受記者的採訪。公司另一股東也就事件道歉，表示該副總是一個性格比較急躁的人，但他並不是一個壞人。那天之所以會問記者那麼多問題，是因為不知道記者身份到底是真還是假。

責任編輯：易燕丹

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