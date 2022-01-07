【西安疫情】西安衛健委向全市人民致歉 要求改善就醫流程

西安爆發新一輪本土疫情以來，防控應急能力備受考驗，「孕婦流產」、「就醫難」等醫療議題引發廣泛關注。對此，西安市衛健委周五（7日）在疫情防控新聞發佈會上表示深感愧疚，向全市人民致歉。另要求全市醫療機構優化就醫流程，不能以任何藉口將患者一拒了之。

據《陝西日報》報道，西安市衛健委副主任張波表示，西安市是個千萬級人口城市，千萬級人口，發生各種各樣看病難就醫難的突出問題。雖然當局全力以赴，還是沒有考慮周全，沒能提供好充足的醫療保障服務，沒有能夠處理好疫情防控和群眾看病就醫需求的矛盾，「在此，我們深感愧疚，向全市人民致歉。」

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張波稱，當局與其他保障部門將本著人民至上，生命至上的原則，對這段時間群眾反應的就醫看病難題梳理，查找症結，梳理堵點、立行立改。要求全市醫療機構優化就醫流程，不能以任何藉口將患者一拒了之。

孫春蘭：絕不能以任何藉口將患者一拒了之

此前，國務院副總理孫春蘭同樣在專題會議上強調，醫療機構的首要職責是提供醫療服務，防疫期間決不能以任何藉口將患者一拒了之。要根據不同患者的就醫需求進行分類救治，對急危重症患者，不論有沒有核酸證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治；對透析患者、放化療等腫瘤患者以及孕產婦、新生兒等急需就醫的，要設置定點醫院，保障連續的醫療服務。

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陝西省長趙一德在西安督導檢查醫療救治等工作時也指出，「要強化督導檢查，督促各醫療機構務必及時救治各類患者，對無故停診、推諉造成後果的，要依法依規嚴肅追責問責」。

澎湃新聞消息稱，西安7日發布關於進一步明確各類人員就醫流程的通知，明確工作職責，引導患者合理就醫。其中提到，全市各社區（村）、西安急救中心和各醫療機構均不得以查驗核酸48小時陰性證明作為進出小區就醫、轉送病人和接診的限制。任何醫療機構亦不得以任何理由推諉、拒診患者。

責任編輯：易燕丹

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