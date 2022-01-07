成都男教師猥褻多名男生 判囚8年禁教5年 受害者不滿將抗訴

據四川成都市成華區法院公告，該院周五（7日）以強制猥褻罪，判處男教師梁崗有期徒刑8年，禁止梁崗在刑罰完畢或假釋之日起5年內，從事教育、培訓相關職業。案件中7名學生受害，其中一人表示，對判決結果不滿，將繼續抗訴，認為應對梁崗終身禁教。

法院經審理查明，被告梁崗於2016年至2018年在成都某中學任教期間，先後將當時正在接受其教導的夏某某，以及畢業後就讀大學的學生龔某某、楊某等6人，分別約至梁崗家中、酒店，實施強制猥褻行為。

法院認為，梁崗強制猥褻七名被害人，對象包括正在接受其教導的學生和已畢業的學生（其中未成年人兩名），屬於法律規定的強制猥褻罪的「其他惡劣情節」，應當判處5年以上有期徒刑，遂作出上述判決。

受害者失望：再犯應終身禁教

一審判決後，「中國新聞周刊」報道，受害學生小楊表示，對判決結果感到失望，「覺得可能怎麼都有10年以上，結果只有8年，這個完全不能接受」。他表示會考慮抗訴，指梁崗在2018年簽過認罪認罰書，當年檢察院沒有起訴他，但之後梁崗仍再犯。

2020年4月，多名受害者在網上公開事件，引發廣泛關注。同年8月，成華區檢察院撤銷此前的不起訴決定，將2018年案件與2020年案件一同審查，9月並對梁崗提起公訴。據「上游新聞」報道，庭審期間，梁崗承認猥褻兩名被害人，但辯稱不構成刑事處罰的必要條件，指被害人對他作出「暗示」和「引誘」。

英國廣播公司（BBC）中文網引述案件當事人楊洋稱，他們的訴求原本是對梁崗判處刑法下此類罪行的最高刑期15年，並吊銷其教師資格證。

他表示，大部分當事人都希望能通過這個案件，在司法上樹立典型、開創一個先河，希望以後類似案件的判決都能更容易一點，「從這個意義上我非常失望。這樣判8年，之後怎麼讓人對司法有信心，讓更多受害人勇敢站出來維護自己的合法權益呢？」

值得注意，法院在公告中稱，梁崗與原告人已經達成和解，並當庭道歉，原告人已撤回起訴。

楊洋稱，由於法院不認可他們提交的心理創傷鑑定結果，不主張就此案賠償，他們只能選擇在庭前緊急調解，並撤訴。但他們將要求律師申請抗訴。

另據「上游新聞」，劉勝（化名）曾是梁崗的學生，但因其被梁崗猥褻的事發時間在2015年之前，並沒有以被害人身份出席庭審。他表示，梁崗未對2015年之前包括他在內的受害同學表達任何歉意，「他都不會有任何的歉意，甚至他都覺得有些同學是在誣陷他，這不值得我原諒」。

責任編輯：林佩怡

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