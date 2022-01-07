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【北京冬奧】張藝謀任北京冬奧會開閉幕式總導演 首位「雙奧」導演

社會熱點 20:11 2022/01/07

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北京冬奧組委今天（7日）公布張藝謀為2022年北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演，他也將成為世界第一位執導夏奧和冬奧開閉幕式的「雙奧」總導演。此外，蔡國強也再次負責冬奧開閉幕式的視覺藝術設計。

新華社報道，張藝謀除擔任過北京2008年奧運會和殘奧會開閉幕式總導演外，還在2004年雅典奧運會閉幕式和2018年平昌冬奧會閉幕式接旗儀式上執導了北京8分鐘文藝演出。

張藝謀表示，非常榮幸可以成為「雙奧」導演。「因為國家的發展、地位的提升，中國有能力在這麼近的時間內舉辦兩次奧運會，所以才有了我成為『雙奧導演』的可能性」。

習近平視察北京冬奧場地 稱要盡最大努力防止疫情發生（多圖）

【北京冬奧】冬奧組委：特別建議涉奧人員接種加強針（組圖）

張藝謀第一位「雙奧」導演

張藝謀：疫情下此次任務難度更大

他說，他感到身上擔子沉甸甸。因為2008年夏奧會開閉幕式都有目共睹，這次在「簡約、安全、精彩」的情況下還要成功，而且在疫情背景下，難度很大，但是也要完成好任務，不辜負大家的期望。

北京冬奧組委開閉幕式工作部部長、國家體育場運行團隊主任常宇表示，經過冬奧組委的認真研究評審，最終確定再次請張藝謀擔任北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。

北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式主創團隊中有多位成員參與過2008年奧運會開閉幕式創作，其中，蔡國強、沙曉嵐、陳岩再次分別負責視覺藝術設計、燈光設計和美術設計。

報道稱，為了充分體現群眾性、多元化的特色，本屆冬奧會和冬殘奧會開閉幕式演員將由學生群體、群眾文化社團人員、殘疾人藝術團演員等構成。

責任編輯：李冰琪

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