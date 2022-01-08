【內地疫情】4省95宗本土病例 深圳多2人確診Delta

▲ 深圳多區安排居民接受核酸檢測。

內地昨日（7日）新增95宗本土病例，涉陝西、河南、浙江，以及廣東4省，已宣布「社會面清零」的西安佔46宗，深圳續有2宗，均屬於Delta病毒。

國家衛健委公布， 全國31個省區市新增159宗病例， 本土95宗，其中 陝西46宗，均在西安；河南43宗，包括鄭州24宗、許昌18宗、周口1宗；浙江4宗，包括寧波3宗、金華1宗；廣東2宗，均在深圳。另有6宗無症狀感染，其中 上海5宗，均在浦東新區；河南1宗，在商丘。

深圳的2宗新病為一對29歲夫婦，據病毒基因測序，兩人感染Delta病毒，同源性100%。有關部門已管控123人，強調疫情整體可控，但暫時源頭未明，可能再發現其他陽性個案。梧桐山風景區、仙湖植物園等景區，以及地鐵2號線蓮塘口岸、仙湖路站、蓮塘站已暫停運營，部分巴士線路作出調整。

鄭州今日（8日）中午起全市餐飲業場所暫停堂食，只提供外賣，且嚴禁取餐者進入餐廳範圍。下周一（10日）起全市中小學及幼稚園改為線上教學，校外培訓機構停止教學活動。各級黨政機關、企事業單位在嚴格落實疫情防控措施基礎上，合理安排工作，減少職員聚集。

另外，在疫情最嚴重的西安，有關部門宣稱找到本波疫情的源頭，是經上月初一班巴基斯坦航班傳入，屬Delta病毒，但部分感染路徑仍未明確。

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責任編輯：陳建錫