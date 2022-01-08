【中國樓市】京滬二手房貸放款加快 穗利率普降

內地房貸持續寬鬆，內媒指，北京、上海等熱點城市的二手房貸放款速度，比起去年明顯加快，而廣州多間銀行已下調房貸利率。市場人士指，現在還未到最寬鬆的時候，但在銀行釋放新額度、政府擬提振市場信心的情況下，預料更多城市將迎來鬆綁，以確保正常的市場交易平穩運行。

《證券時報》旗下媒體記者從多名業內人士得知上述消息，其中北京已開始放去年9月成交的房貸，比去年快了1個月，其餘目前大部分城市房貸利率基本穩定。有北京中介透露，現在批貸很快，但是過戶完放尾款的時間有快有慢，這跟不同銀行額度有關，現在放的都是去年的單子，由6月到10月的都有。

第一財經報道，廣州多間銀行踏入2022年後已調低房貸利率，如工商銀行廣州分行，首套利率從5.85%普遍降至5.65%，二套利率則從6.05%降至5.85%左右。一名當地銀行業人士指，如今二手市場成交量稍回升，但依然低迷，在這樣「僧多粥少」的局面下，自然要降價「促銷」。

上海易居房地產研究院副院長楊紅旭指，今年個人貸款趨鬆是趨勢，主要是利率下調，貸款審批流程縮短。 估計部分城市可能會出現由「認房又認貸」轉為只「認房不認貸」，對首次改善需求或者說置換需求，可能會有一個政策放鬆，這樣他們就可以享受首套房的利率和首付比例。

中指研究院也認為，今年居民按揭貸款將繼續鬆綁，主要體現於提高個人按揭貸款額度、縮短放貸週期、下調房貸利率等，尤其要提高首套及改善性住房按揭貸款的授信額度，進而支持居民自住以及改善性購房消費，保證正常交易平穩運行，促進房地產行業良性循 環。

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