青海6.9級地震 民居cctv拍下極罕見「地震光」（有片）

青海門源縣今日（8日）凌晨發生6.9級地震，震前1秒出現極罕見的「地震光」，且被當地民居的cctv拍下，該現象在1976年的唐山大地震也曾出現。

中國地震台網測定，是次地震於1時45分發生，震源深度10公里，震央距門源縣54公里，距西寧136公里，其後多次餘震，遠至西安、蘭州和銀川等地都有市民稱感受到震動。當地政府稱4人在地震中受輕傷，經治理後已經返家。蘭新高鐵（蘭州－烏魯木齊）其中一段有隧道塌方，暫中斷運行。

網傳當地民居的cctv片段，拍到震前瞬間一道巨大的光源突然漆黑的遠處出現，非常耀眼，乍看下猶如被導彈撃中般。

據了解，地震光（Earthquake Light）又稱地光，是在地震發生時，受震動波及之區域上空所出現的光，為肉眼可看見的一種自然現象。當岩層運動而出現斷裂，岩石間劇烈摩擦產生電能，產生巨大的熱量使土壤中的水集急劇蒸發，分解出氫、氧等兩種氣體，電荷放電點燃了氣體就會產生強烈的耀光，故地震前看到藍光閃過。1976年的唐山大地震發生前，據說有看到藍光閃過，而1652年的安徽霍山地震，史書亦稱震後「紅光滿地」。

責任編輯：陳建鍚