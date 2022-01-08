發改委：中國全年GDP將連續兩年破百萬億

國家發改委副主任寧吉喆指，2021年中國GDP將連續兩年超過100萬億元人民幣，人均GDP連續三年超1萬美元，全面建成小康社會成色十足。

寧吉喆今日（8日）出度第26屆中國資本市場論壇時指，四大宏觀指標顯示，去年經濟運行保持在合理區間，呈現出經濟增長較快，消費價格較低，就業情況較好，國際收支平衡的特點。具體來看：

一是經濟增長總體較快，前三季度我國GDP按年增長9.8%，屬於較快增長。

二是居民消費價格溫和上漲。1至10月份CPI按年增長0.9%，低於年初3%的預期目標，其中11月的CPI按年上漲2.3%，扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點，對比美國11月份的CPI漲幅，我國的通脹率上漲是溫和的。

三是就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率基本平穩，11月全國城鎮調查失業率5%，比10月份升了0.1個百分點，比上年同期還低0.2個百分點，都低於年初提出的5.5%的預期目標。1至11月份全國城鎮新增就業1207萬人，超過了年初提出的新增1100萬人的全年預期目標。

四是國際收支基本平衡。截至2021年12月底，我國外匯儲備餘額32502億美元，比11月底增加了278億美元，連續第三個月上升。