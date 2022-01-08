張文宏：不積極打疫苗 1918年那次疫情將歷史重演

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【內地疫情】天津現2宗Omicron本土病例 當地啟動全員核酸檢測
國家傳染病醫學中心主任張文宏警告，面對Omicron病毒的威脅，國家必需擁有強大的免疫屏障和醫療資源。他重申疫苗的作用不可低估，「如果我們不積極接種疫苗...就會回到1918年那次全球疫情」。他說的「全球疫情」即造成當時全球1/4、約5億人口感染，逾4000萬人死亡的西班牙流感。
張文宏今日（8日）出席科技論壇時指，一些自媒體說Omicron引發的是「大號流感」，該說法缺乏科學依據，他研究感染者的醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」。Omicron新冠病毒在人體免疫壓力下的自然選擇結果，可能說它勝出了與免疫系統的鬥爭。必需要強大的免疫屏障，才能抵禦這威脅。
他分析西方國家的新一波疫情指，這些國家之所以敢「硬闖」，疫苗接種率高是主要底氣。當前美國的疫苗接種率近70%，加強針接種率是22%，大多數健康的年輕人有望平安闖過這波疫情。英國每日新增確診人數逾20萬，病死率無明顯上升。究其原因，是該國疫苗接種率達80%，加強針接種率超50%。
另外，像新加坡、以色列的病死率也控制在非常低的水平，同樣得益於兩地相對理想的疫苗及加強針接種率。
「我們允許關於疫苗接種的爭論，但要看到，疫苗在新冠疫情防控中的作用是不可低估的。」張文宏指，雖然疫苗屏障沒有完全防住新冠病毒的傳播，但它已讓病毒的毒性大幅下降，並降低了感染者的病死率。相反，如果不積極接種疫苗，築起強大的免疫屏障，有可能會重現1918年那次全球疫情的情況。
【內地疫情】4省95宗本土病例 深圳多2人確診Delta（第二版）
責任編輯：陳建錫