【內地疫情】天津現2宗Omicron本土病例 當地啟動全員核酸檢測

内地疫情仍嚴峻，據國家衛健委今日（9日）通報，內地單日新增本土病例92宗，其中河南56宗，超過陝西的30宗，成為當前內地本土疫情最嚴峻地區。此外，天津通報2宗Omicron變種本土病例，並無津外旅居史，當地9日啟動1400萬市民全員核酸篩查。

天津部分地鐵站停運 校外補習暫停

截至8日21時，天津市在密切接觸者又檢出十多宗新冠病毒感染者。

據澎湃新聞，受此次疫情影響，1月8日起，天津市暫停校外教育培訓（補習）機構、職業培訓機構、成人培訓機構、託管服務機構等的線下（實體）培訓服務和託管服務。1月9日，該市原定舉行的教師資格考試面試全部取消，部分地鐵車站臨時關閉，有景區暫停開放。

同時，自1月9日起，天津全市範圍開展全員核酸檢測。

▲ 天津出現2宗本土Omicron病例

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在8日舉行的光華科技公益論壇上表示，Omicron是新冠病毒在人體免疫壓力下的自然選擇結果。他研究Omicron感染者的醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」。一個國家和地區需要強大的免疫屏障和醫療資源，才能抵禦Omicron的威脅。

河南南陽公交停運

河南方面，新增本土56宗病例分佈在許昌市39宗、鄭州市11宗、洛陽市和安陽市各2宗，以及商丘市和滑縣各1宗。河南安陽市為將疫情控制下來，全市所有公交營運線路從9日上午9時起暫時停運。

西安曾出現超級傳播者1傳43

西安去年12月9日出現最新一波的首起本土確診病例，至今一個月，最高峰曾一天新增174宗確診病例，疫情備受關注。據央視新聞報道，陝西省衛健委官網5日至8日發佈的資料顯示，1月5日到1月7日，有43個確診病例，是1月4日發佈的同一確診病例的密切接觸者，也就是說西安出現了1傳43的超級傳播者。

國務院副總理孫春蘭持續在陝西省防控疫情，強調要一鼓作氣打贏疫情防控殲滅戰，絕不能讓疫情出現反彈。

責任編輯：李冰琪