天津爆Omicron本土病例後再增20宗陽性 1400萬人強檢（第三版）

内地疫情嚴峻，天津新增2宗Omicron本土病例，以及20宗陽性病例，後者集中在津南區，具體是哪種病毒株仍待公布。當地已啟動1400萬市民全員核酸篩查，並要求市民非必要不離開當地。另外，內地過去一日增加92宗本土病例，河南56宗，超過陝西的30宗，成為當前本土疫情最嚴峻地區。

（新增天津公布病例數字及防疫措施）

天津部分地鐵站停運 校外補習暫停

天津市疫情防控指揮部9日晚間公布，截至當晚9時，津南區疾病預防控制中心報告20人的核酸檢測結果為陽性，已轉運至市定點醫院作進一步診斷。自10日零時起，離開當地須持有48小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼，同時實行「離津審批報備制度」，按照「誰主管誰負責」原則，須經單位或社區審批。

此前，當地已叫停全市校外教育培訓（補習）機構、職業培訓機構、成人培訓機構、託管服務機構等的線下（實體）培訓服務和託管服務。原定9日舉行的教師資格考試面試全部取消，部分地鐵車站臨時關閉，有景區暫停開放。

▲ 天津出現2宗本土Omicron病例

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在8日舉行的光華科技公益論壇上表示，Omicron是新冠病毒在人體免疫壓力下的自然選擇結果。他研究Omicron感染者的醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」。一個國家和地區需要強大的免疫屏障和醫療資源，才能抵禦Omicron的威脅。

河南南陽公交停運

河南方面，新增本土56宗病例分佈在許昌市39宗、鄭州市11宗、洛陽市和安陽市各2宗，以及商丘市和滑縣各1宗。河南安陽市為將疫情控制下來，全市所有公交營運線路從9日上午9時起暫時停運。

西安曾出現超級傳播者1傳43

西安去年12月9日出現最新一波的首起本土確診病例，至今一個月，最高峰曾一天新增174宗確診病例，疫情備受關注。據央視新聞報道，陝西省衛健委官網5日至8日發佈的資料顯示，1月5日到1月7日，有43個確診病例，是1月4日發佈的同一確診病例的密切接觸者，也就是說西安出現了1傳43的超級傳播者。

國務院副總理孫春蘭持續在陝西省防控疫情，強調要一鼓作氣打贏疫情防控殲滅戰，絕不能讓疫情出現反彈。

責任編輯：李冰琪