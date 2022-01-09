內地首現Omicron毒踪 專家指這2特性對防控挑戰大

▲ 內地首爆Omicron疫情，專家擔心對防控挑戰大。（配圖）

內地首次出現Omicron本土病例，專家指，該變種株的特點是傳播力強、隱匿性強，演變成成局部聚集性爆發的可能很大，將為「動態清零」政策帶來壓力。

首都醫科大學附屬醫院呼吸科主任李侗曾指，對於年輕一族及已接種疫苗的人士來說，Omicron多數會導致無症狀或輕症感染，主要引發的是上呼吸道感染，徵狀是只是鼻塞、流涕、咳嗽、喉嚨痛等，而肺炎的比例相對小，這讓許多人難以識別，並誤以為染上的只是普通感冒或季節性流感。

該情況下，病人因徵狀主動去就診的需求可能會減少，只能靠大規模的核酸檢測來做篩查，這將是防疫的難點。

病毒學專家常榮山則指，當前變種株感染人群的年齡中位數不斷下降，大約從最初的59歲降至36歲。也就是說，Omicron的人體適應性不僅表現在傳播速度加快、症狀變輕，更重要的是低齡化趨勢。但從疫苗接種比例看，各個國家兒童的接種率都是最低的，令感染Omicro在這個年齡群組中增速最快。

天津社區傳播恐持續較長時間

對於首爆Omicron疫情的天津，李侗曾指，目前上下游的傳播鏈條仍未清晰，當地病例可能是社區傳播，且只是傳播鏈上的一個小分支，或者是新的傳播源頭，「現在一切都是未知，這點比較可怕」。他認為，這波疫情仍可能和入境航班相關，在各機場的入境隔離點，或在轉運過程中傳入。

▲ 專家擔心春運下疫情可能多點散發。（資料圖片）

「一般理想的防疫是將病毒傳播控制在一代或二代，現在發展到了三代。」李侗曾預測，感染的人群規模可能較大，有機會出現傘點狀感染分佈，社區傳播會持續一段較長時間。更令人 擔心的是，元旦後的人流大，出入天津的人數較多，春運也即將到來，可能再次出現多點散發的情況，需要警惕。

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責任編輯：陳建錫