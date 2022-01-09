深圳孕婦求助急需核酸結果 衛健委4字霸氣回應獲讚

近日，深圳一名市民在「深圳衛健委」微信公眾號上留言求助，稱家中孕婦因住院急需核酸證明，惟等待12小時仍未出結果。對此，深圳衛健委直接在下方留言「電話發我」，並與各部門協調盡快上傳檢測報告，令網民紛紛稱讚「霸氣且溫暖」。

據《澎湃新聞》報導，有市民上周六（8日）在深圳衛健委公眾號的帖文留言稱，一名懷孕約8周的孕婦急需核酸證明才能住院，但已經等待12小時仍未出結果。他表示，「醫院預約做的核酸，不是大規模免費篩查做的，能不能優先安排，因為真的挺急。」

隨後，深圳市衛健委火速在留言區回復稱，「電話發我。」 並與深圳市龍華區中心醫院、第三方檢測機構協調和安排。在一個半小時後，該市民收到後台上傳的核酸檢測報告，孕婦亦順利辦理住院手續。

該名孕婦的家人事後發文稱讚深圳衛健委；另於今日（9日）上午表示，孕婦情況穩定，正在深圳市中醫院做進一步的治療。

此外，深圳衛健委「電話發我」的回應引起網民熱議，相關討論也登上微博熱搜。深圳衛健委宣教處處長王嶺表示，「深圳人比較務實，沒有太多道理可以講。對我來說，就是發了個電話給醫院，督促醫院落實。後面主要是醫院在處理，行動力很強。」

網民表示： 被深圳衛健委感動到了。 電話發我，2022年目前看到最霸氣的四個字。 好酷哦，深圳速度，身為廣東人真的安全感滿滿！

責任編輯：易燕丹

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