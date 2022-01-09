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BBC：中國地方財政困境 或加快房地產稅落地

經濟脈搏 22:03 2022/01/09

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英國廣播公司（BBC）指，從發展相對滯後的東三省，到經濟發達的廣東、浙江，不少省市去年曝出財政問題，尤其是疫情衝擊及房地產業不振，地方政府或尋求其他收入來源，如房地產稅，以抵消市場的波動。不過稅項的爭議依然存在，如何設定稅基、對兩類不同主體徵收等問題也待解決。

文章指，中國的地方政府過去大力投資基建，累積高額的債務。它開啟去槓桿計劃的同時，經濟下行壓力不斷加大，地方政府必需加大投入來穩增長，對財政收支構成壓力。但一系列政策改變了房地產金融格局，火熱的樓市驟然遇冷，連帶地方政府的賣地收入大幅下滑。

中國官方智庫發表的2022年經濟藍皮書亦承認收入壓力較大，除了廣受重視的隱性債風險，專項債券項目收益不足以覆蓋融資成本的問題需要關注，還提到年內房地產市場很可能繼續承壓，賣地收入增長面臨挑戰。

專家：試點有望加快，但仍有困難

澳新銀行（ANZ）駐香港的資深中國經濟學家王蕊指：「一般來說，中國地方政府的土地出讓收入比例相當大，超過20%，所以如果土地收入下降，或者增長放緩，地方政府的支出將面臨一定的壓力。」王蕊認為，長遠來看，地方政府可能會尋求其他財政收入來源，例如房地產稅，以抵消房地產市場的波動。

內地樓市不振，使地方政府的賣地收入大減。

粵開證券研究院副院長羅志恆指，各種政策上的信號，意味著房地產稅試點將進一步加快，有望在今年落地，原因之一就是籌集財政收入，尤其是在當下更為重要。他指，土地市場遇冷，以往對土地財政依賴度較高的地方，往後看要有新的稅項前者的不足，所以籌集財政收入需要房地產稅。

但該稅項仍有不少技術上的困難，國家稅務總局前副局長許善達指，推動立法上有兩大難點：「一方面，隨著時間的推移，土地價值在升值，而房屋在貶值，稅基難以統一。另一方面，土地屬於國有，而房屋屬於私有，一個統一的稅如何對兩個不同的納稅主體徵收，也是一個重大的挑戰。」

【中國樓市】京滬二手房貸放款加快 穗利率普降

【中國樓市】去年內地樓市調控超650次創記錄 專家：釋5訊號

房地產稅改革試點再推進 深化地方試點後國家統一立法

責任編輯：陳建錫

疫情 經濟 賣地 地產 金融 經濟內循環 銀行

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