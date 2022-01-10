【內地疫情】昨增97本土確診 河南Omicron病例與天津屬同一傳播鏈

內地昨日（9日）新增157宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔97宗；另再多2宗本土無症狀感染。河南安陽市日前發現2宗核酸陽性個案，基因測序分析顯示為感染Omicron變種病毒，與天津津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。當局基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源，是一名由天津返回安陽市的大學生。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為河南60宗，其中鄭州市24宗、許昌市21宗、安陽市15宗；天津21宗，均在津南區；陝西15宗，均在西安市；廣東1宗，在深圳市。另外2宗本土無症狀感染者方面，均在天津津南區。

天津津南區陽性感染者升至40宗

天津新一輪疫情持續蔓延，截至9日晚上9時，天津津南區疾病預防控制中心報告，再多20人新冠病毒核酸檢測陽性，已轉運至市定點醫院做進一步診斷治療。此前津南區已報告新增20名陽性人員，即該區的陽性感染者升至40宗。

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天津市疾病預防控制中心副主任張穎表示，本輪天津疫情，呈現出傳播速度快、隱蔽性強、穿透力強的特點。從病例之間的關系和傳播鏈條上來看，病毒至少已傳播三代。不排除在封控區、管控區和防範區之外，有可能會出現其他的陽性感染者。

當地已開展大規模核酸檢測，並要求民眾如非必要不離開天津。中新經緯消息指，天津廣電網路向用戶發短信通知，鼓勵居家防疫，擴大防疫權威信息傳播，9日起向全市數字電視用戶限時免費開放央視、天津及衛視高、標清頻道。 ​​​

天津疫情擴散至河南安陽

在河南，安陽市8日在主動檢測人群中發現2宗本土核酸陽性個案。9日經河南省疾控中心實驗室病毒全基因組測序，顯示2宗本土病例感染病毒均為Omicron變異株BA.1分支。經分析比對，與天津津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。結合流行病學調查和基因測序結果，基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源，為去年12月28日從天津津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。

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當局呼籲上月25日以來，由天津返回安陽的人員，以及與市內確診者行蹤有交集的人，立即向所在村（社區）報告，積極配合流行病學調查，落實隔離管控等措施。

此外，河南鄭州為阻斷疫情傳播，今日（10日）早上8時起，所有由公路進入鄭州的車輛，車上人員需要持有48小時內核酸檢測陰性證明。商丘市亦由今日凌晨零時起，全市所有巴士路線暫停行駛。

責任編輯：易燕丹

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