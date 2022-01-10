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加強監管為資本設「紅綠燈」 證監會官員：資本無序擴張不利共同富裕

國情動向 12:06 2022/01/10

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中國證監會投資者保護局一級巡視員黃明昨日表示，資本市場違法違規行為會侵害廣大投資者合法權益，資本無序擴張也將帶來系統性風險，這些都不利於資本市場發揮促進共同富裕的積極作用。證監會將要加強監管為資本設「紅綠燈」，嚴把資本市場入口關。

據中國證券報，在第六屆新金融高峰論壇上，人民銀行、證監會等多部門相關負責人發聲，進一步強化金融消費權益保護。

黃明指出，資本市場對促進共同富裕具有重要意義。資本市場連通工商百業、千家萬戶，事關廣大人民群眾的錢袋子，對促進共同富裕具有重要意義。報道引述黃明表示，證監會將切實防止資本無序擴張和違法違規「造富」，把保護投資者權益作為監管工作的出發點和落腳點。

黃明表示，證監會投資者保護局將繼續按照證監會黨委的統一要求，堅持建制度、不干預、零容忍，堅持「四個敬畏、一個合力」的監管理念，健全有機立體的投資者保護體系，助力共同富裕。

突出政治站位和政治考量

黃明還指，在資本市場改革和監管工作中，必須突出政治站位和政治考量，找准與共同富裕的結合點，正確認識和把握資本的特性和行為規律，發揮資本作為生產要素的積極作用。「我們正在以全市場註冊制改革為牽引，全面深化資本市場改革開放，繼續強化資本市場在促進資本形成、科技創新和產業循環方面的重要功能。」

具體來講，一是確保全市場註冊制改革平穩落地，更好發揮資本市場融資功能；二是強化內生動力，壓實主體責任，推進提高上市公司質量；三是落實零容忍要求，依法從嚴打擊證券期貨違法行為；四是加強對資本的規範引導，對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管，與相關方面共同建立健全防止資本無序擴張的制度機制，依法加強對資本的有效監管，控制其消極作用。

人行發佈金融科技發展規劃 將對該領域實施穿透式監管

中央經濟工作會議：要正確認識共同富裕 加強對資本有效監管

責任編輯：袁瑋婧

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