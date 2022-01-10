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任澤平稱找到解決低生育辦法：央行多印2萬億10年多生5000萬

社會熱點 12:23 2022/01/10

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內地經濟學家任澤平昨日（9日），在其微信公眾號發表《解決低生育的辦法找到了——中國生育報告》一文，文章認為推出鼓勵生育基金刻不容緩，建議央行多印2萬億，對每孩每月給予現金獎勵，用10年鼓勵社會多生5000萬孩子。

任澤平曾是恒大集團首席經濟學家（副總裁級）兼恒大經濟研究院院長，現任東吳證券首席經濟學家。

任澤平：盡快建立鼓勵生育基金 

他在文章中提出以下幾點建議：首先，盡快建立鼓勵生育基金，央行多印2萬億，用10年社會多生5000萬孩子，解決人口老齡化少子化問題，讓未來更有活力，而且不增加老百姓、企業和地方負擔，我們研究認為現在只有這個辦法最務實有效可行。

根據調查顯示，低生育的主要原因是生養孩子成本太高、房價太高，占比分別為41.5%、27.2%，因此降低生育養育成本是主要出路，建立鼓勵生育基金的支持率高達66.5%。

【三孩政策】鼓勵生育 寧波二孩三孩家庭首房貸款額度提高

調查：生育一孩婦女就業機率下降約6.6% 二孩再降

中國2020年出生率比日本還低

其次，中國正面臨世界上最嚴峻的老齡化少子化挑戰，「低生育率陷阱」。中國人口形勢概括講，老齡化比其他國家更快，少子化比其他國家更低。

有證據表明，2021年生育率將進一步降低到1.1左右，比歐美發達國家還低50%多，出生人口可能降至1000萬左右。如果政策不做大力度調整，中國將在幾十年內成為老齡化程度和人口萎縮最嚴重的國家之一。

中國在2020年生育率僅為1.3，比日本更低，全年僅出生1200萬人，出生率創有記錄以來最低水平。如果總和生育率降至1.0，相當於一代人之後人口規模少一半，到2100年，新出生人口只有179萬，還不到美國新出生人口的一半。人口老齡化少子化將深遠影響中國經濟增長潛力、創新活力、撫養負擔、民眾幸福指數乃至民族復興。

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網友評論褒貶都有

對於此建議，有網友的評論兩極分化，有讚成的說「不愧是我的偶像，一生所學致力於天下未來大事」、「終於有靠譜的了」；也有質疑的聲音評論，「不想著從根源解決問題，養育的成本不只有財力還有時間，加班那麼多，誰來養孩子。」

責任編輯：李冰琪

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