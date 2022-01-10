  • 20°C
香港時間 : 2022110日 (一) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地多省份倡導「就地過年」 這些地區派千元補貼留人

社會熱點 13:36 2022/01/10

分享：

內地新冠肺炎疫情持續，天津、沈陽、遼寧、北京、上海、內蒙古等地已強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」，有部分地區甚至發文或者提出倡議送惠民福利，真金白銀補償春節不回家的「打工仔」，其中安徽合肥和浙江紹興上虞區的補貼更高達1000元（人民幣，下同），約港幣1200元。

綜合內媒報道，安徽省合肥市發布《2022年春節期間穩崗留工專項行動計劃》，將開展「留肥紅包」派送行動，倡導和保障外來務工人員在當地過春節。

據悉，根據疫情防控需要，合肥市將向今年1月26日至2月9日期間留肥，在合肥市重點用工企業、重大建設項目企業、規上工業企業和規上服務業企業工作，且在合肥繳納社會保險的非安徽省戶籍員工發放「留肥紅包」，發放標準為每人1000元。

浙江多地派「留崗紅包」

在浙江，紹興市上虞區疫情聯防聯控指揮部發出通知，支持員工留虞過年。對區內規上工業企業、限上服務業企業（不含國有及國有控股企業）、農業龍頭企業、規上建築業企業中在1月26日至2月10日期間留虞的市外員工給予每人1000元補貼。

【內地疫情】中疾控專家：低風險區沒必要倡就地過年 要講科學

內地再多37宗本土新冠確診 北京倡就地過年但不搞「一刀切」

寧波市亦鼓勵春節期間生產的企業，採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施，提高留甬員工春節期間堅守崗位積極性。對1月26日至2月10日期間在寧波市規上工業企業、限上服務業企業（不含國有及國有控股企業）和重大項目施工企業一線生產崗位工作，且去年12月在甬繳納社會保險的非寧波市戶籍員工給予專項補貼，補貼標準為每人每天100元，每人最高不超過500元。

同時，為鼓勵返鄉員工盡快返回工作崗位，今年2月1日至2月28日，對自行到寧波市企業（不含國有及國有控股企業）返崗就業的市外員工（含春節期間堅守崗位的留甬員工調休返崗），符合條件的給予返崗交通補貼，補貼標準為市外省內每人100元、華東地區每人300元、華東地區以外每人500元。

關於春節能否回家過年的問題，中國工程院院士鐘南山認為，沒有封控的地區，即低風險地區，市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年也表示，春節是否就地過年，要基於風險研判，全國不能「一刀切」。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【年三十團年飯】內地倡就地過年 網購餸菜包激增
2021/02/10
【年三十團年飯】內地倡就地過年 網購餸菜包激增
內地「就地過年」催生新消費趨勢 什麼產品最受關注？
2021/02/17
內地「就地過年」催生新消費趨勢 什麼產品最受關注？
內地再多37宗本土新冠確診 北京倡就地過年但不搞「一刀切」
2021/12/20
內地再多37宗本土新冠確診 北京倡就地過年但不搞「一刀切」
【內地疫情】中疾控專家：低風險區沒必要倡就地過年 要講科學
2021/12/30
【內地疫情】中疾控專家：低風險區沒必要倡就地過年 要講科學

你可能感興趣

【年三十團年飯】內地倡就地過年 網購餸菜包激增
17:06 2021/02/10
【年三十團年飯】內地倡就地過年 網購餸菜包激增
內地「就地過年」催生新消費趨勢 什麼產品最受關注？
10:09 2021/02/17
內地「就地過年」催生新消費趨勢 什麼產品最受關注？
內地再多37宗本土新冠確診 北京倡就地過年但不搞「一刀切」
12:46 2021/12/20
內地再多37宗本土新冠確診 北京倡就地過年但不搞「一刀切」
網絡熱話 浙江省 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 補貼 安徽省 寧波 中國

下一篇文章

任澤平稱找到解決低生育辦法：央行多印2萬億10年多生5000萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地名校畢業生留學大減 業內人士：經濟下行壓力較大
內地名校畢業生留學大減 業內人士：經濟下行壓力較大
天津爆Omicron本土病例後再增20宗陽性 1400萬人強檢（第三版）
天津爆Omicron本土病例後再增20宗陽性 1400萬人強檢（第三版）
深圳汽車客運班線暫停　蛇口航班全線停航
深圳汽車客運班線暫停　蛇口航班全線停航
深圳孕婦求助急需核酸結果 衛健委4字霸氣回應獲讚
深圳孕婦求助急需核酸結果 衛健委4字霸氣回應獲讚
內地首現Omicron毒踪 專家指這2特性對防控挑戰大
內地首現Omicron毒踪 專家指這2特性對防控挑戰大
青海6.9級地震 民居cctv拍下極罕見「地震光」（有片）
青海6.9級地震 民居cctv拍下極罕見「地震光」（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款