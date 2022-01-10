內地多省份倡導「就地過年」 這些地區派千元補貼留人

內地新冠肺炎疫情持續，天津、沈陽、遼寧、北京、上海、內蒙古等地已強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」，有部分地區甚至發文或者提出倡議送惠民福利，真金白銀補償春節不回家的「打工仔」，其中安徽合肥和浙江紹興上虞區的補貼更高達1000元（人民幣，下同），約港幣1200元。

綜合內媒報道，安徽省合肥市發布《2022年春節期間穩崗留工專項行動計劃》，將開展「留肥紅包」派送行動，倡導和保障外來務工人員在當地過春節。

據悉，根據疫情防控需要，合肥市將向今年1月26日至2月9日期間留肥，在合肥市重點用工企業、重大建設項目企業、規上工業企業和規上服務業企業工作，且在合肥繳納社會保險的非安徽省戶籍員工發放「留肥紅包」，發放標準為每人1000元。

浙江多地派「留崗紅包」

在浙江，紹興市上虞區疫情聯防聯控指揮部發出通知，支持員工留虞過年。對區內規上工業企業、限上服務業企業（不含國有及國有控股企業）、農業龍頭企業、規上建築業企業中在1月26日至2月10日期間留虞的市外員工給予每人1000元補貼。

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寧波市亦鼓勵春節期間生產的企業，採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施，提高留甬員工春節期間堅守崗位積極性。對1月26日至2月10日期間在寧波市規上工業企業、限上服務業企業（不含國有及國有控股企業）和重大項目施工企業一線生產崗位工作，且去年12月在甬繳納社會保險的非寧波市戶籍員工給予專項補貼，補貼標準為每人每天100元，每人最高不超過500元。

同時，為鼓勵返鄉員工盡快返回工作崗位，今年2月1日至2月28日，對自行到寧波市企業（不含國有及國有控股企業）返崗就業的市外員工（含春節期間堅守崗位的留甬員工調休返崗），符合條件的給予返崗交通補貼，補貼標準為市外省內每人100元、華東地區每人300元、華東地區以外每人500元。

關於春節能否回家過年的問題，中國工程院院士鐘南山認為，沒有封控的地區，即低風險地區，市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年也表示，春節是否就地過年，要基於風險研判，全國不能「一刀切」。

責任編輯：易燕丹

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