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北京將上線「綜合監管數字平台」 對企業「無事不擾、無處不在」

國情動向 14:00 2022/01/10

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北京市市場監管局局長冀岩表示，今年將上線「綜合監管數字平台」，通過在線抓取企業的風險和信用數據，對企業進行評估和等級劃分。在監管上，對誠信企業的監管實現「無事不擾」，對違法失信企業的監管將「無處不在」。執法全過程也會在平台實時監控。

北京市第十五屆人民代表大會第五次會議正在舉辦。新京報引述市人大代表冀岩介紹，北京營商環境5.0版改革政策將進一步打造整體政府監管模式，加強政府監管頂層設計，提升監管效能。一體化綜合監管體系重點從市場主體角度出發，以場景應用為抓手，在製度落實上發力，著力構建「風險+信用」為基礎、「分級分類+協同」為關鍵、「科技+共治」為驅動的新型監管體系。

據報道，今年北京市政府工作報告中提出，要堅持從辦好「一件事」入手，打造「無事不擾、無處不在」的「6+4」一體化綜合監管體系。

其中，「6」指實施風險監管、信用監管、分級分類監管、協同監管、科技監管、共治監管等六項基本制度，「4」指在涉及多部門監管的行業領域，建立健全一個場景由一個行業主管部門牽頭統籌、相關部門共同監管的工作機制，包括「一業一冊」「一業一單」「一業一查」「一業一評」。

「一業一冊」即針對一個場景，整合各方面監管要求和標準制定綜合監管合規手冊；「一業一單」即整合相關部門檢查要求，制定統一檢查單；「一業一查」是對同一類市場主體統籌開展檢查；「一業一評」是針對每個場景中市場主體開展「風險+信用」綜合評價，共享應用。

習近平主持中央財經委會議 要求全面監管金融活動

北京擬加強監管企業境外上市 防國家機密外洩

將拓展到20個以上領域

此前，北京已經在餐飲、物流、醫療、旅遊、養老、物業管理、建築工程、教育培訓、互聯網平台九個行業領域，試點推行「4」項場景化措施。在此基礎上，今年拓展到20個以上領域實施場景化綜合監管措施，加強跨部門聯合監管執法，提高「雙隨機、一公開」聯合抽查比例。

據介紹，「綜合監管數字平台」內置風險評估中心、信息評估中心、分級分類監管中心、雙隨機抽查中心、場景應用中心和績效評估中心。平台能夠實時抓取企業的風險和信用數據，通過風險評估，將企業分為由高到低不同等級。

冀岩表示，「綜合監管數字平台」能夠進一步提升監管的針對性、靶向性和有效性。企業經營得好，風險係數就低，信用等級自然就高，監管會對這類高等級、高評分的誠信企業「無事不擾」，實現一次監管，全部到位。而那些風險高、信用低的違法失信企業，則將面臨監管「無處不在」。

責任編輯：袁瑋婧

加強監管為資本設「紅綠燈」 證監會官員：資本無序擴張不利共同富裕

人行發佈金融科技發展規劃 將對該領域實施穿透式監管

 

 

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