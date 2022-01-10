日媒：針對中國 日美探討建高科技出口管制跨國機制

日本《讀賣新聞》今日（10日）引述消息人士指，日媒兩國正探討建立新機制，管制高端科技出口，也考慮讓有意願的歐洲國家加入。報道指，該機制針對中國，可能發展為「現代版對共產黨國家出口管制統籌委員會」（巴黎統籌委員會）。

彭博引述《讀賣新聞》稱，日美兩國正在努力規範對華技術的出口，這些技術可能包括半導體製造設備、量子密碼學和人工智能。報導稱，日本和美國還打算在這個議題上與包括歐洲國家在內的盟國進行協調。

美國一直試圖結合盟國預防監控技術的擴散，中國和其他地方涉及使用這些技術侵犯人權。

內媒環球網引述為了對抗蘇聯等共產主義國家，西方國家1949年設立「對共產黨國家出口管制統籌委員會」，即「巴黎統籌委員會」。日美政府正在探討的新機制可能將演變為「現代版對共產黨國家出口管制統籌委員會」。

環球網對此評論指，一段時間來，美國不斷拉幫結派、製造對立，一面口口聲聲不尋求「新冷戰」，一面採取多種手段，無端打壓其口中的「競爭對手」中國。

報道引述中國外交部發言人趙立堅此前表示，和平發展、合作共贏是當今時代潮流和各國共同心愿。解決國際上的事情，不能從所謂實力地位出發，推行霸權、霸道、霸凌，更不能打着所謂規則的旗號，破壞國際秩序，製造對抗和分裂。而應恪守互利共贏的合作觀，拆除各類貿易投資技術的高牆壁壘，營造包容、普惠的發展前景。

責任編輯：袁瑋婧

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