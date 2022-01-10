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內地現Omicron本土病例 中國專家建議：現在口罩要這麽戴

社會熱點 15:26 2022/01/10

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Omicron變種病毒也進入中國內地，目前天津和河南都出現Omicron變種病毒。汕頭大學病毒學專家常榮山建議，由於該病毒傳播能力更強，市民應加強日常口罩防護等級以減緩傳播。

針對Omicron 專家建議佩戴N95或KN95口罩

據《中國新聞週刊》昨日（9日）報道，在天津出現Omicron本土病例後，汕頭大學病毒學專家常榮山建議，沒有準備N95或KN95口罩的天津市民，外出時應當戴雙層外科口罩，或在布口罩外面套戴一個外科口罩增強密閉性。

常榮山表示，疊加兩個口罩的保護效果為90%，即可以減少90%的傳染概率，而單個口罩的效果則為70%。

【內地疫情】昨增97本土確診 河南Omicron病例與天津屬同一傳播鏈

天津爆Omicron本土病例後再增20宗陽性 1400萬人強檢（第三版）

美歐國家衛生部門也在呼籲民眾提升口罩防護方式。加拿大《環球郵報》近日報道，加拿大首席衛生官譚詠詩（Theresa Tam）呼籲民眾放棄使用布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。

此外，隨著美國疫情不斷升溫，包括白宮首席傳染病專家福奇在內的多位官員紛紛改戴N95或KN95口罩。近期，福奇頻繁帶N95及KN95出場，並多次在電視採訪中推薦大眾升級至醫用級篩檢程式口罩以防新毒株。

責任編輯：李冰琪

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