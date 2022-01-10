【內地疫情】天津Omicron傳播或超五代 官方爭48小時摸清風險底數

河南安陽市omicron確診病例被證實來源於去年12月28日從天津返回的大學生，按omicron感染病例3天翻倍的數據來算，至今14天天津的omicron感染病例傳播已經超過五代。天津市委市政府今日（10日）午間發佈致全市父老鄉親的慰問信，提出這個人口1400萬的超大城市爭取用48小時左右時間，全面摸清疫情風險底數，消除病毒傳播的潛在風險。

據天津官方平台@津雲發佈，文中稱此次疫情病毒屬於omicron變異株，傳播速度、隱匿性、穿透力都不同以往。從8日深夜至9日凌晨，市疫情防控領導小組和指揮部召開緊急會議決定，在全市範圍內開展全員核酸篩查，統籌全市人力物力和設備資源，爭取用48小時左右時間，全面摸清疫情風險底數，消除病毒傳播的潛在風險。

該文表示，這是出於以最快速度控制疫情的考慮，是出於保護父老鄉親健康安全的考慮，也是出于堅決防止疫情向兄弟省區市特別是首都北京蔓延的考慮。我們調集全市資源力量，全國兄弟省市也陸續馳援，全員篩查工作正在順利推進。

全民檢測篩查

據第一財經報道，自週日7時起，天津正式啟動了全市範圍內的全員核酸篩查。按照天津市委市政府防控要求，昨日已完成津南區、南開區、東麗區、西青區全體居民的核酸檢測。從今日7時起，天津其他12個區的全體居民也將在24小時內完成區域內人員核酸檢測工作。

在最短時間內完成全員篩查絕非易事。根據七普人口數據，截至2020年11月1日零時，天津市常住人口為1386.60萬人。截至目前，這輪傳播迅速的疫情仍源頭未明。兩日以來，天津確診陽性感染者已達40例。

報道指，根據帝國理工學院的研究，從英國的數據分析，omicron感染病例翻倍時間在3天或者更少時間。按3天計算，從2021年12月28日至今，天津的omicron感染病例傳播已經超過五代。

責任編輯：袁瑋婧

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