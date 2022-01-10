天津逾半病例為中小學生 張伯禮：Omicron感染趨向低齡化

天津出現Omicron本土傳播後，截至昨日（9日）晚上9時，累計報告40宗新冠病毒陽性感染者，且中小學生佔比較高，引起外界關注。中國工程院院士張伯禮表示，從天津目前疫情排查情況發現，Omicron感染有明顯低齡化趨勢。

據《科技日報》報導，1月8日晚9時至1月9日晚9時，天津津南區疾病預防控制中心報告，再多20宗新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，此前津南區已報告新增20名陽性人員，即該區的陽性感染者上升至40宗。

疫情防控應重點關注學生群體

針對近期疫情，《中國青年報》引述張伯禮稱，這次天津疫情是Omicron首次在內地本土發生社區傳播，確實傳染性很強，但症狀並不明顯，隱匿性也強，更容易多點散發或集中爆發。

同時，張伯禮指出本輪疫情一個值得注意的特點，即已發現的40人中，有23宗為中小學生。他認為，從天津目前疫情排查情況發現，Omicron感染有明顯低齡化趨勢。他提醒，青少年兒童疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不高，是疫情防控的薄弱環節，應高度關注。

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當下正值學生放寒假、大學生返鄉時期，學生社會接觸比較廣泛，被感染的風險較高。張伯禮建議，應將中小學等少年兒童可能聚集的場所納入疫情防控重點，予以關注。另希望放假的中小學生少參加聚集性活動，尚留校的大學生剋服困難，非必要暫不離津，幫助天津在短時間內查明疫情源頭，盡快遏制疫情的發展。

疫苗對預防重症仍然有效

張伯禮表示，「天津打響了中國Omicron防控第一場大規模遭遇戰，天津的防控、治療Omicron變異病毒經驗也將為其他地區抗疫提供非常寶貴的經驗。」

此外，張伯禮指出，西安和鄭州的疫苗接種率超95%，但仍舊出現局部疫情。他認為，這一定程度說明疫苗保護力在下降，變異病毒存在免疫逃逸現象，「但根據目前研究結果看，它對於防止轉向重症率和死亡率的效果還是很好的，有效率可以達到80%至90%」。所以張伯禮建議依然要加強疫苗的接種，提高疫苗覆蓋率。若無特殊情況，民眾應盡快接種疫苗加強針。

責任編輯：易燕丹

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