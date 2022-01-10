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《環時》批歐美「躺平式抗疫」 還向中國背後放冷槍

國情動向 20:42 2022/01/10

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內地在冬奧前夕爆發Omicron本土疫情，官媒《環球時報》社論將矛頭指向美國及歐洲，批評兩者抗疫上不負責任地選擇「躺平」，卻反過來質疑中國的防疫政策，如同在中國背後放冷槍。「動態清零」依然是當下中國的最佳選擇，一些人以所謂「經濟後果」，企圖以惡毒攻擊迫使中國放棄該政策，居心叵測。

文章指，天津Omicron疫情已傳播至少三代，而陝西、河南疫情仍未結束，臨近冬奧和春節，各地將面臨新的考驗。Omicron在全球已肆虐了個多月，美國單日新增最高突破百萬，歐洲國家也連續刷新感染紀錄，在洶湧的疫情面前，它們又一次選擇了「躺平」。Omicron傳播速度快、隱蔽性強、穿透力強，但它用了一個多月才將中國的防線撕出一個小口子。踐行「人民至上、生命至上」理念的中國決不會「躺平」，中國迎戰Omicron是具有世界性意義的。

我們看到一個近乎荒誕的場景：一群從戰場上逃下來的潰兵，朝著仍在堅持抵抗的戰友背後放冷槍。

值得注意的是，歐美近期對中國「動態清零」的質疑聲又多了起來，不斷展開口誅筆伐，最聳人聽聞的一個說法來自於美國歐亞集團，其發表報告稱「中國『清零』政策的可能失敗，將是2022年『世界第一大風險』」，並指那將加劇全球供應鏈中斷和通貨膨脹的壓力。

動態清零是最佳選擇

美國人口相當於廣東、山東、河南三省總和，英國人口與湖南差不多，這兩國最近單日新增病例突破100萬宗和20萬宗，醫療系統不堪重負，社會運轉受到嚴重干擾。中國作為擁有14億多人口的發展中國家，倘若也選擇「共存」、「躺平」，必然會出現至少幾千萬人的感染和幾十萬人的死亡，後果誰能承受？

文章強調「動態清零」是中國的最佳選擇，這不意味著一成不變，而是會隨著疫情變化隨時調整。不變的是中國對待人民生命與健康的高度負責。

【內地疫情】天津Omicron傳播或超五代 官方爭48小時摸清風險底數

張文宏：不積極打疫苗 1918年那次疫情將歷史重演

責任編輯：陳建錫

外交 傳染病 疫情 環球時報 歐洲 英國 美國 中國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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