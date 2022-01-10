國常會：經濟處於爬坡過坎關口 要更突出穩增長

總理李克強今日（10日）主持召開國務院常務會議，部署加快推動「十四五」規劃《綱要》和重大項目。會議指，當前經濟運行處於爬坡過坎關口，要把穩增長放在更突出位置，實施擴大內需戰略，堅持不搞「大水漫灌」，有針對性擴大最終消費和有效投資，頂住下行壓力、確保首季度及上半年經濟平穩運行。

會議提出加快實施上述《綱要》內的102項重大工程項目、專項規劃重點項目。圍繞糧食能源安全、先進製造業、交通通信等基礎設施、保障性住房等領域建設，做好融資、用地、用能等保障。對列入規劃、條件具備的項目簡化手續，特別是已論證多年的重大水利項目，使部分暫時未能就業的民工有收入。

另外，按照資金跟著項目走的要求，盡快將去年四季度發行的1.2萬億元地方政府專項債券資金落到具體項目。加緊發行今年已下達的專項債，用好中央預算內投資，撬動更多社會投資，力爭首季度形成更多實物工作量。深化投資審批制度改革，研究出台盤活存量資產的政策。

會議又決定常態化制度化展開藥品和高值醫用耗材集中帶量採購，進一步降低病人醫藥負擔，同時加強監管，確保中選的藥物產品降價不降質。

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責任編輯：陳建錫