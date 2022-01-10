李蘭娟：天津Omicron疫情仍處蔓延期 籲中小學生接種疫苗

中國天津首次發現Omicron變種病毒的本地傳播，從傳播鏈條看至少已傳播三代，疫情並外溢至河南安陽，中國工程院院士、傳染病國家重點實驗室主任李蘭娟指出，本輪天津疫情，呈現出傳播速度快、隱蔽性強、穿透力強的特點。目前天津的疫情仍處於蔓延期，未來可能會有更多的病例報告出來。

截至目前，天津本輪疫情已有40例陽性感染者，最小5歲，有一半是小學生，另有多名老人。1月8日，河南安陽篩查發現2名病例感染Omicron，源頭鎖定為一名去年12月28日從天津回家大學生。

病毒來源仍未明 感染者中小學生居多

李蘭娟指出，目前報告的陽性病例暫未發現和入境病例或場所的接觸史，相關溯源和流行病學調查工作正在開展當中。從病例之間的關係上來看，病毒至少已傳播三代。天津疫情的感染者主要涉及病例所在託管機構、學校學生及家長，這些場所均是人員密集場所，傳播風險很大。

她續指，根據流調報告，河南安陽地區也發現了天津關聯病例，表明此次疫情已經在天津社會層面流行了一段時間。這也說明了，此次天津疫情防控處置難度很大。

李蘭娟指出，從天津目前疫情排查情況發現，Omicron變異毒株感染有明顯低齡化趨勢。目前天津市公佈的40例本土新冠病毒確診病例和陽性感染者中，有23例為中小學生。



她指，兒童、青少年疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不強，可能是其比例較高的原因之一。而從目前疫情監測看，Omicron毒株傳播的隱匿性強、人群傳染性強的特點比較突出。因此，中小學等少年兒童可能聚集的場所，在疫情防控中應予以重點關注。

當下正值學生放寒假、大學生返鄉春運期間，社會接觸比較廣泛，被感染的風險較高。望放假的中小學生少參加聚集性活動，勤洗手，規範佩戴口罩，沒接種疫苗的盡快接種新冠疫苗。

要快速發現和隔離傳染源

李蘭娟表示，目前，Omicron在全球的流行處於快速蔓延期，中國面臨Omicron輸入的風險持續加大。面對此次疫情，既要重視，但也無需恐慌。中國在過去的2年間，有豐富的疫情常態化防控經驗，相信一定能很快的把此次疫情控制住。



她指，針對Omicron傳播力強的特點，要「跑在病毒前面」，快速發現感染者和其密接和次密接人員，快速隔離和管控相關人員。只有快速發現和隔離傳染源，才能真正有效控制住疫情。

責任編輯：蒯宇澄

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