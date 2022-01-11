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倡人行多印2萬億谷生育 任澤平回應爭議：不會引發通脹

社會熱點 10:20 2022/01/11

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針對內地人口老齡化、生育率低的問題，經濟學家任澤平提出，盡快建立鼓勵生育基金，人行多印2萬億人民幣，用10年時間，社會多生5,000萬孩子，這一觀點引發爭議。任澤平回應指，專款專用，不會引發通脹和房價上漲；在育兒補貼上，可針對不同收入家庭有所區別。

微信公眾號「澤平宏觀」發文回應外界熱議。

Q:未來10年多生5000萬孩子是怎麼來的？

A：也就是每年多生500萬。2021年總和生育率1.1，新生兒1000萬左右，而代際平衡需要每年1500萬，即每年多生500萬。

Q:人行印2萬億怎麼測算的？

A：OECD國家鼓勵生育相關的家庭社會福利支出GDP比重2%-3%，中國GDP110萬億，所以鼓勵生育基金應該是至少2萬億，注意，是每年多印2萬億用於鼓勵生育。

Q:為什麼是人行印2萬億，而不是從財政預算出？

A：因為現在疫情、經濟下行壓力大、土地財政下滑，政府、企業和家庭都沒錢，所以印錢生娃。

Q:會不會引發通脹和房價上漲？

A：不會，專款專用。短期有助於拉動需求、穩增長，長期有助於社會活力、經濟長期健康發展。

Q:會不會產生不公平？

A：不會，生娃有成本，生的孩子是國家的未來建設者，不給予鼓勵支持和現金補貼才是不公平。具體可以針對不同收入家庭有所區別，高收入家庭的育兒補貼少一些，低收入家庭的育兒補貼多一些。

Q:為什麼75-85年出生的是鼓勵生育重點，不能指望90後00後？

A：其實鼓勵生育是普惠式的，如果加大鼓勵生育基金力度、降低生育養育教育成本，90後00後的生育率也會提升，這裡主要是說生育觀念、多子多福在代際之間的差異。

文章還提到，這個建議不是臨時起意，而是經過長期的科學研究和論證，現在只有這個辦法最務實有效可行。

國常會：經濟處於爬坡過坎關口 要更突出穩增長

任澤平稱找到解決低生育辦法：央行多印2萬億10年多生5000萬

責任編輯：尹航

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