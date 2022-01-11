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【內地疫情】河南安陽添58宗本土確診 居民禁足防Omicron擴散

社會熱點 10:40 2022/01/11

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內地新冠肺炎疫情持續，河南安陽昨日（10日）至今日（11日）早上8時，新增58宗本土確診病例；8日以來累計報告84宗病例。

當地嚴防Omicron（奧密克戎）疫情擴散蔓延，要求全市所有居民除配合核酸檢測等防疫工作外，足不出戶，所有機動車原則上不得上路行駛，全市生產經營單位暫停經營。

安陽近日出現Omicron疫情，日前發現兩宗本土病例感染，與天津疫情屬同一傳播鏈，來源為大學生上月從天津返回。

為應對嚴峻的疫情防控形勢，嚴防Omicron疫情擴散蔓延，安陽市新冠肺炎疫情防控指揮部發布關於暫停人員流動配合全員核酸檢測通告，即日起全市特別是湯陰縣、市各城區內所有居民，除配合核酸檢測等疫情防控工作外，足不出戶。按照要求開展全員核酸檢測。負責應急、搶險、疫情防控與保供等單位工作人員因工作急需，憑本單位證明方可出入。

全市車輛原則上不得上路 生產經營單位暫停經營

同時，全市所有機動車原則上不得上路行駛，軍車、警車、消防車、救護車、工程救險車、持有市疫情防控指揮部通行證的公務車和保供車輛除外。

此外，全市生產經營單位暫停經營。因安全生產、民生事業單位等不能停業的，一律封閉運行，不得外出，並做好自身的核酸檢測，直到排除疫情風險隱患為止。全市所有商超除保障日常生活物資供應之外，暫停其他經營活動。所有門店及外賣經營單位暫停營業。其間，由村（社區）單位負責組織志願者、下沉幹部為居民提供日常生活物資保障服務。

另受疫情影響，安陽鐵路部門昨日起停售所有發往北京的車票。

責任編輯：林佩怡

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