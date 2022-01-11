【內地疫情】昨增110本土確診河南佔多 鄭州非生活必需場所暫時關閉

內地昨日（10日）新增192宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔110宗，涉及河南、陝西、天津等地；另再多11宗本土無症狀感染者。另據江蘇無錫疾控中心昨晚消息，該市首次檢驗出1宗Omicron感染者，為入境無錫接受閉環管控人員。

新增較多本土確診病例的河南省，遭受Delta及Omicron變種病毒疫情夾擊，鄭州、許昌疫情涉及Delta，安陽疫情涉及Omicron。其中，鄭州本輪累計有103宗本土確診病例，當地升級防疫措施，除商超、便利店、麵包房、農貿市場、醫療機構、銀行、辦事大廳外，其他非生活必需場所一律暫時關閉，全市禁堂食；乘公交地鐵需持綠碼及核酸陰性證明。

河南形成鄭州、許昌、安陽3個傳播中心

另據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為河南87宗，其中許昌市74宗、鄭州市11宗、安陽市2宗；陝西13宗，均在西安市；天津10宗，均在津南區。本土無症狀感染者方面，11宗個案均在天津津南區。

【內地疫情】深圳再多4宗新冠陽性 料與此前病例同一傳播鏈

【內地疫情】河南安陽添58宗本土確診 居民禁足防Omicron擴散

疫情形勢嚴峻的河南省，新增本土病例包括許昌市74宗、鄭州市11宗、安陽市2宗。當地開啟與Delta及Omicron「雙線作戰」模式。出現聚集性疫情的許昌禹州和鄭州同源為Delta變異株，但來源尚不明確。其中，鄭州本輪累計疫情破百宗，

至於河南安陽的2宗本土個案均為Omicron變異株，與天津津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。當局基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源為，一名在去年年底由天津返回安陽市的大學生。

澎湃新聞引述病毒學家常榮山稱，雖然目前已經報告病例城市中，並未同時發現有兩種變種病毒株，但相關城市有Delta疊加Omicron同時傳播的風險。

Omicron或於去年12月中已在天津傳播

此外，天津出現Omicron本土傳播同樣受到關注。天津市疾控中心副主任張穎接受央視新聞專訪時表示，天津通過傳播鏈條發現，本輪疫情已傳播三代。按以往「老的病毒株」來說，一個代際關係應是5至7天，三代應該是15天至21天，這說明Omicron在天津已經隱匿傳播了一段時間。

李蘭娟：天津Omicron疫情仍處蔓延期 籲中小學生接種疫苗

【內地疫情】天津Omicron傳播或超五代 官方爭48小時摸清風險底數

張穎指出，由於Omicron不僅傳播隱匿性非常強，且傳播速度非常快。要「跑在病毒前面」，就必須摸清疫情傳播範圍到底有多大，是不是已經擴散到全市其他區域。因此，儘管天津人口將近1,400萬，當地仍在9日凌晨啟動全市全員核酸篩查，並力求在48小時內完成檢測。

天津市衛健委主任顧清表示，截至10日下午3時，累計判定追蹤密切接觸者1152人、次級密切接觸者685人，均予以隔離管控。本次疫情累計隔離管理約7.5萬人。截至10日下午3時，全市採樣逾962萬人，完成檢測逾342萬人，檢測工作正在進行中。除報告的陽性感染者外，其他均為陰性。檢測工作正在進行中。

另外，江蘇無錫首次檢驗出1宗Omicron感染。消息指，該名感染者5日從澳洲飛抵上海入境，在上海3日集中隔離後，閉環轉運至無錫集中隔離。無錫市疾控中心對該感染者呼吸道標本進行病毒全基因組測序和序列分析，結果顯示為Omicron變異株BA.1進化分支。據悉，感染者目前在定點醫院隔離治療。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁