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中俄外長通話討論哈薩克局勢 王毅：堅決反對外部勢力製造動蕩

國情動向 11:52 2022/01/11

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國務委員兼外長王毅昨日（10日）同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，雙方重點就哈薩克斯坦局勢交換意見。王毅表示，中方堅決反對外部勢力蓄意在哈製造動蕩、策動「顏色革命」。

拉夫羅夫介紹了集體安全條約組織特別峰會對哈局勢作出的評估，表示越來越多的信息清楚表明，哈當前亂局是外部勢力精心策劃的暴動，這也是哈薩克斯坦總統托卡耶夫和哈方的看法。集安組織應哈方請求派出維和部隊采取行動，目前哈局勢得到明顯改善。

當地時間1月5日，哈薩克斯坦總統托卡耶夫簽署總統令，哈薩克斯坦全境進入緊急狀態

中方堅決反對外部勢力在哈製造動蕩 、策動「顏色革命」

王毅強調，國家主席習近平已專門向托卡耶夫總統致口信，公開表示中方堅決反對外部勢力蓄意在哈製造動蕩、策動「顏色革命」。中方認同托卡耶夫總統對哈暴恐事件的性質判斷，支持集安組織在尊重哈薩克斯坦主權前提下，協助哈方打擊暴恐勢力，為哈恢復穩定發揮積極作用。

王毅表示，中俄作為聯合國安理會常任理事國和中亞國家的友好鄰邦，絕不能讓中亞生亂生戰。雙方應當持續深化協調配合，反對外部勢力幹涉中亞國家內政，防範「顏色革命」和「三股勢力」作亂；發揮各自優勢，幫助中亞國家抗擊疫情、發展經濟，努力消除滋生動蕩的社會土壤；支持上海合作組織同集安組織加強協調配合，共同有效應對地區安全面臨的各種挑戰。

哈薩克斯坦爆發獨立30年來最嚴重的動亂後，總統周日將兩名最高安全官員解職，當局表示局勢正趨於穩定，由俄羅斯牽頭的部隊守衛著要害設施。哈薩克斯坦的國家安全委員會周一稱，這個中亞國家的局勢已經穩定下來，目前得到控制。

責任編輯：李冰琪

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