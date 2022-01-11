【中國樓市】推參考價制度後 深圳去年二手成交量按年降5成

深圳去年2月推出二手住房成交參考價格發布機制後，市場降溫。數據顯示，去年深圳二手住宅成交量按年降57.3%，創近15年來新低。

去年成交熱點板塊有變

內媒《證券時報》報道，據深圳房地產信息網統計，2021年深圳共成交40,699套二手房住宅，按年減少57.3%，創下近15年來新低。

另據深圳市房地產中介協會統計到的二手房網簽數據，2021年全深圳二手房網簽（含自助）44,375套，相比2020年120,295套的網簽量，降幅達63.1%，創下深房中協有二手房網簽量數據統計以來的新低，更是自2007年以來二手房網簽量首次低於新房成交量。

此外，受參考價政策影響，2021年成交的熱點板塊也悄然發生變化。例如，參考價新政前熱度過高的版塊如寶安、南山片區，網簽佔比下降明顯，說明熱度在降低；而羅湖、福田片區由於擁有更為成熟的配套和優質的教育資源，在新政實施後部分高性價比房源開始流入市場，導致部分需求向此類片區聚集。

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數據顯示，2020年南山和寶安片區的二手房網簽佔比分別為16%和16.9%，2021年卻下降至15.1%和14.9%，2020年羅湖和福田片區的二手房網簽佔比分別為14.9%和17.3%，2021年上升至17.1%和18.7%。

另據中原地產數據，2021年下半年深圳二手房成交最火熱的20個樓盤，主要集中在龍崗的布吉片區和阪田片區。

分析料當前政策或保持前後一致

如今，樓市「去杠杆」、「去泡沫」仍在持續加碼，二手房參考價「調控利器」被越來越多的城市使用。此外，深圳房產中介實施單邊代理也給市場帶來一定影響。進入2022年，深圳新版二手房交易網簽系統正式啟用，通過與多部門的數據對接，將掛牌、委托代理、產權核驗、購房資格查驗、網簽備案等二手房交易全流程納入政府監管體系。

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深房中協認為，當前全國樓市在監管層放出「兩個維護」以及「房地產依然是支柱產業」的表態下，對此前全面收緊的調控政策有所松動，但這種調整依然是在「房住不炒」的大框架下，以滿足正常購房需求為出發點的調整，不會對任何投資性需求給予寬松的機會，而在分類調控原則的指導下，深圳作為一線樓市熱點城市，加之存在突出的住房結構矛盾，一旦政策松動不排除出現「報復性行情」，因此，在「三穩」（穩樓價、穩預期、穩地價）主基調不變的前提下，保持當前調控政策的前後一致性，或是可以預見的。

責任編輯：尹航

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