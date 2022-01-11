美媒：Intel已刪除公開信中涉疆內容

《華爾街日報》週一（10日）查詢美國英特爾（Intel）公司官網發現，去年年底發佈的致供應商信函中的涉疆內容已被刪除。

去年12月中旬，Intel在官網上發表了一份致全球供應商的公開信，以簡體中文、繁體中文、英語、日文等多種語言呼籲商業夥伴避免禁用新疆勞工、採購產品或服務。不過，在目前在官網的版本中並沒有出現以上文字。

這封公開信幾天之內在中國輿論場引發強烈反感。該公司的中國品牌大使王俊凱也解除了與該公司的合作關係，以示抗議。內地官媒《環球時報》社評指，英特爾去年有26%的收入來自中國（包括香港）市場，斥其「吃飯砸鍋」，「我們需要做的，就是讓他們冒犯中國的成本越來越高，直至得不償失」。

中國國家市監總局這之後批准南韓SK海力士收購英特爾部分業務，惟加入多項「限制性條件」。

Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）

Intel就涉疆表述聲明「深表歉意」 中國外交部冀企業明辨是非（第二版）

INTEL致歉稱非表達立場

「英特爾中國」官方微博12月23日發布聲明，稱初衷是確保遵守美國法律，並非表達立場，對於給「尊敬的中國客戶、合作夥伴、公眾」帶來困擾，深表歉意。但網民對該道歉聲明並不買賬。

中國外交部發言人趙立堅對此表示，注意到有關聲明，希望有關企業能夠尊重事實，明辨是非。又強調新疆強迫勞動等說法是美國反華勢力砲制的謊言，目的是抹黑中國形象，破壞新疆穩定，阻遏中國發展。並指新疆產品質量優良，個別企業如果選擇不用，也是他們的損失。

《華爾街日報》在報道中同時提到，另一家美國零售商沃爾瑪近期也因停止銷售來自新疆的產品採購問題，在中國社交媒體遭到抨擊，但與英特爾道歉並刪除爭議內容不同，沃爾瑪始終拒絕發表評論。美國電動汽車製造商特斯拉則因在新疆開設新展示廳，受到美國政策制定者的抨擊，特斯拉當時也沒有對評論請求作出回應。

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責任編輯：袁瑋婧