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【中美貿易協議】美農業部長：商延期前 將促中國完全落實協議

國情動向 12:01 2022/01/11

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隨著2021年結束，中美第一階段貿易協議屆滿，惟中國尚未完全達成採購目標。美國農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）周一（10日）表示，在討論延期之前，美國將繼續向中國施壓，要求中國完全落實兩國的第一階段貿易協議。

據路透報道，根據2020年初簽署的協議，中國應確保在兩年內增購320億美元的美國農產品，包括2020年在2017年240億美元的基礎上，增購125億美元，在2021年增購195億美元。但據維爾薩克稱，到目前為止，中國距離達標還有160億美元。

在中美第一階段貿易協議中，中國承諾兩年內增購2000億美元美國產品和服務等，惟至2021年12月31日到期時，外界相信中國離承諾目標仍有差距。

《華爾街日報》早前報道，這令美國拜登政府陷入兩難，若恢復某些關稅，恐令中國減少進口、或對美企採取措施；若隻眼開隻眼閉，或對中國釋出「不會面臨後果」的信號。

對於中美首階段經貿協議會否有評估、第二階段談判等，中國商務部上月表示，協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。又指目前中美經貿團隊保持正常溝通。

中美首階段貿易協議將到期 中國採購不足目標6成 商務部這樣說

【中美貿易協議】WSJ：中國未全額履行貿協 拜登政府陷兩難

責任編輯：林佩怡

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