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住建部：「十四五」期間預計可幫助1300萬人緩解住房困難

經濟脈搏 12:57 2022/01/11

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國務院新聞辦今日（11日）舉行了《「十四五」公共服務規劃》新聞發布會。會上，住房和城鄉建設部住房保障司負責人潘偉表示，「十四五」期間，40個重點城市初步計劃新增650萬套（間），預計可幫助1300萬人緩解住房困難。

在提升住有所居領域公共服務保障水平方面，潘偉稱將重點做好四方面工作：

一是加大金融、土地、公共服務等政策支持力度，擴大保障性租賃住房供給。

二是針對城鎮老舊小區居民的住房改善需求，創新金融支持方式，落實閑置土地利用、存量房屋用途調整等政策，加快形成推進城鎮老舊小區改造的政策機制。

三是持續推進農村危房改造和地震高烈度設防地區農房抗震改造，精準識別保障對象，持續跟蹤住房安全保障情況，及時發現安全隱患，及時納入保障範圍。對符合條件的農村低收入群體等重點對象住房安全做到應保盡保。

四是多種手段擴大住房公積金制度覆蓋範圍，讓更多就業群體享受住房公積金服務；優化使用政策，支持繳存人租購並舉，解決基本住房問題；提升服務標準化、規範化、便利化水平，推動建設智慧住房公積金。

BBC：中國地方財政困境 或加快房地產稅落地

研究：內地近一個月25地出台補貼購房等政策

住建部：「十四五」期間預計可幫助1300萬人緩解住房困難

同場記者會上，國家發展改革委社會發展司司長歐曉理，總的來說，「十四五」時期，對於基本公共服務項目，就是要推進基本公共服務標準體系建設、補齊基本公共服務短板、推動提升均等化水準，讓各地享有的服務水準差距明顯縮小。圍繞托育、學前教育、縣域普通高中、養老、醫療、住房等6大領域，快速增加人民群眾負擔得起的普惠性服務供給，供需矛盾明顯緩解。

責任編輯：李冰琪

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