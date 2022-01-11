內地一上市公司鼓勵生育 員工生三孩獎這些

內地近日熱議有關鼓勵生育的話題，有傳農牧業上市公司大北農（深：002385）對員工推出的鼓勵優育方案，除了延長產假，還有獎金，其中生第三胎將獎9萬元（人民幣，下同）。

「第一財經」報道，北大農集團黨委副書記張國平證實有關公告，一是為了響應國家政策，鼓勵生育；二是基於提高員工的福利待遇方面，走向共同富裕的考慮。

對於生育獎勵，張國平表示，男性和女性員工都能享受，只是男性員工沒有休產假的福利。

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近日有傳言稱，今年起大北農對員工推出的鼓勵優育方案將正式開始執行。方案內容如下：

一、第一胎在國家標準上加1個月產假，第二胎加3個月，第三胎12個月 二、第一胎獎勵3萬，第二胎6萬，第三胎9萬 三、准男性員工陪產假9天

據內地傳媒報道，大北農是一間民營企業，截至去年三季度末，擁有員工接近2萬人，但適婚年齡不詳。

張國平稱，女性員工生三胎延長產假，雖然會一定程度影響工作，但是有辦法可以解決。如果工作量不大，可以讓部門裡其他員工分攤一下，或是招聘新人。

投資者質疑增加成本

不過，有關鼓勵生育方案在資本市場引發爭議。有投資者對公司響應國家號召表示認可，但也有投資者質疑此舉將增加公司成本。

對於優育方案的獎勵會否拉升上市公司成本，《每日經濟新聞》引述大北農董秘陳忠恆回應稱，「我覺得應該講公司是在積極地創造收入和效益。」

他並指出，在國家號召下，公司給予員工一些福利政策，對員工的工作積極性、奮鬥狀態應有很大幫助，也會增強公司員工的凝聚力，他們會更加安心、更加積極地為公司、為農業奉獻力量。

大北農披露的數據顯示，去年前三季度，大北農實現營業收入約234億元，按年增長53.55%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約1億元，下降92.76%。

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責任編輯：林佩怡

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