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南京一景區女性免費被投訴性別歧視 園方：營銷活動表述欠妥

國情動向 14:00 2022/01/11

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有網民反映南京市一野生動物園門票活動女性免費，存在性別歧視與弱者歧視之嫌，南京市六合區文化和旅遊局昨日（10日）回復稱，因園區遊客中女性佔比約為67％，從而推出了2021年度的暖冬回饋活動，景區在活動內容表述上確有欠妥之處，將吸取教訓，嚴謹規範表達。

據澎湃新聞，有網民去年12月8日在人民網向南京市市長留言稱，南京市金牛湖野生動物王國的票價為成年男性99元，老人與小孩69元，女性免費。此舉不僅打擊男性、小孩與老年人參園遊玩的積極性，而且對於夫妻以及母親帶孩子一起遊玩的群體也不甚友好，不利於公民娛樂與經濟發展，另外更存在性別歧視與弱者歧視之嫌，不利於社會和諧。

南京市六合區文化和旅遊局昨日回復稱，當前受到疫情影響，金牛湖野生動物王國景區客流較往年大幅度減少，面臨極大運營壓力。隨着冬季來臨，旅遊業務進入淡季，景區營銷團隊謀劃推出宣傳營銷活動，並強調活動既要加大優惠力度，回饋廣大市民，也要刺激旅遊市場，增加景區客流。

女性免費其他人群優惠

景區通過往年營銷數據研究發現，園區遊客中女性佔比約為67％。因此景區決定繼續沿用2019年冬季女士免費、其他人群優惠的營銷舉措（該景區日常票價成人票160元/人，老人兒童票80元/人），據統計兩天共接待遊客約1萬人次（其中女性遊客佔比約70％）。

旅遊局指，景區此項限時優惠活動，是一種應對疫情影響和旅遊淡季的臨時性營銷活動，並不是一種日常定價方式，屬於市場化營銷行為，主要目的是通過讓利營銷，惠及市民、激活市場。

南京市六合區文化和旅遊局最後表示，當然，景區在活動內容表述上確有欠妥之處，對此區文旅局要求景區總結經驗、吸取教訓，今後推出各類宣傳營銷活動必須繼續堅持惠民原則，同時加強活動謀劃，嚴謹規範表達，保證活動質量。並提醒景區，該活動還在進行中，必須繼續嚴格落實疫情防控和安全生產相關措施要求，確保活動安全有序開展。

有網民認為，本來此項優惠就是為了方便帶孩子去動物園的母親，並指出很少有單獨帶孩子去動物園的父親。亦有網民指，性別歧視不分男女。

稱「中國因女性墮落致國家墮落」 新東方俞敏洪捱轟後致歉

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責任編輯：袁瑋婧

責任編輯：

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