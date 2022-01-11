製鞋產業遷往東南亞 內媒：中國出口損失數千億

內地傳媒報道，隨著產能向東南亞轉衝等，中國製鞋產業出口近年高位回落，如以2014年為基準，7年間損失出口訂單金額可達4300億元（人民幣，下同）。

內地「第一財經」報道，近20年來，中國每年向全世界出口幾十億雙鞋子。自加入世貿以來，中國製鞋產業以勞動力優勢，積極參與全球生產分工。中國鞋靴產品的出口金額，從2001年的100.96億美元，不斷攀升直至2014年的562.48億美元，但隨後開始回落。

報道指出，若以2014年為基準，2015年至2020年，中國鞋業出口額分別減少27.39億美元、90.4億美元、80.62億美元、93.54億美元、85.48億美元、181.37億美元，去年前11個月減少約100億美元。7年間，中國製鞋產業出口額累積縮減約660億美元，以當前匯率6.37測算，損失達4304億元人民幣。

報道指出，這種滑坡，部分原因在於中美貿易摩擦帶來的訂單減少，同時也有部分原因是中國勞動力成本的不斷攀升，一些企業開始向東南亞轉移。

以製鞋產業帶福建晉江為例，該市2001年的最低工資標準為380元／月，2022年最低工資標準為1960元／月，20年間上漲4倍。而製鞋產業為產業工人支付的工資，無疑要比最低工資更高。

疫下訂單回流 疫後穩固訂單成難題

報道引述葡萄牙鞋業協會（Apiccaps）報告顯示，亞洲是全球鞋履生產集中地，2020年產量佔87.6%。2017-2019年中國蟬聯世界鞋履最大生產國，但產量佔比由57.5%下降至55.5%，而位居第2-4名的印度、越南及印尼的產量，合計佔比升至21.6%。全球鞋履製造業正逐漸向東南亞地區轉移。

盡管受新冠肺炎疫情影響，部分訂單開始回流到中國，但當疫情散去，如何將回流的訂單穩固在中國是更大的難題。

訂單少、芯片少 商務部將適時出台穩外貿政策

責任編輯：林佩怡

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