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【內地疫情】河南醫生敲詐餐館老闆50萬：你店內或有新冠發熱者

社會熱點 14:55 2022/01/11

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內地疫情再起，引發民眾緊張。河南濮陽一醫生分別向兩位店主寄出敲詐信，稱如不交出50萬元，店內可能出現新冠病毒發熱者或確診人員密接者。目前該醫生因涉嫌敲詐勒索罪被刑拘。

據內媒報道，羊肉湯餐館老板馬某2021年12月31日報警稱，店裡發現一封打印出來的敲詐信，信上寫著：如果不籌集50萬元現金送至指定地點，店內可能會出現新冠病毒發熱者或確診人員密接者。接到報案後，公安局成立專案組。

1月1日上午，馬某根據專案組安排，將一個紅色手提包放在敲詐信寫明的指定地點的紙箱中。隨後，一戴眼鏡的中年男子現身，四下打量無人後，快速從紙箱中取走手提袋，被警察當場擒獲。

經審訊查明，犯罪嫌疑人趙某是濮陽市某醫院醫生。趙某常年熱衷於炒股，近期發現股票行情上漲，就想利用春節前一段時間投資股票大賺一把，但苦於手頭拮據，便萌生敲詐勒索的念頭。他仿照電視劇情節，利用虛假的疫情信息對商戶實施敲詐勒索。

警察介紹，除羊肉湯店老板外，趙某還敲詐了另一間店主，均未得逞。據趙某親戚朋友反映，趙某疑似患精神類疾病，現已聯繫醫院給其做精神鑒定。

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責任編輯：尹航

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醫生 疫情 勒索

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