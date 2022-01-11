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【天津疫情】Omicron源頭仍不明 專家：本土傳播鏈已傳三代料21天前已流行

社會熱點 15:20 2022/01/11

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天津Omicron本土疫情仍在擴大，截至11日9時累計感染者達53名。天津疾控中心專家坦言，病毒已經在天津市散播一段時間了，目前疫情溯源是「非常不清晰」，未能很快地鎖定病毒感染來源。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎10日晚間接受中央電視台連線專訪。張穎表示，天津持續在做溯源工作，未能完全排除（病毒）直接從境外到天津的可能性，雖然現在境外移入和本土新增病毒的基因測序結果不是一個同源性；但是這個病毒的傳播不單純是透過人，還會透過物和環境來傳播，正在排查從境外移入天津的可能性。

李蘭娟：天津Omicron疫情仍處蔓延期 籲中小學生接種疫苗

【內地疫情】天津Omicron傳播或超五代 官方爭48小時摸清風險底數

專家：「發現源頭非常不清晰」 天津疫情仍處蔓延期

張穎提到，發現疫情時可看到，病毒株傳播鏈已經傳播三代，以過往「老」病毒株來說，一代應為5到7天；三代則為15到21天，這可說明病毒已在天津隱匿傳播了一段時間。在進行流行病學調查的過程中，「我們發現源頭非常不清晰，沒有辦法很快鎖定病毒感染的來源。」

天津疾控：目前本地omicron疫情源頭非常不清晰

張穎指出，雖然源頭仍未找到，但就目前來看，被發現的病例間的傳染來源都是非常清晰的，追溯傳播鏈條沒有中斷，這與津南區的託管班、小學，還有後續的病例都有直接關聯。目前疫調很有收穫，已經發現一些風險點、風險場所，針對這些風險點和風險場所的高風險人群，進行了社區的清空，「這樣為接下來進一步深化社會面的清零，打好了非常良好的基礎。」

同日，中國工程院院士、傳染病國家重點實驗室主任李蘭娟說，本輪天津疫情呈現出傳播速度快、隱蔽性強、穿透力強的特點。從病例之間的關係上來看，病毒至少已傳播三代，目前天津的疫情仍處於蔓延期，防控處置難度很大。

責任編輯：李冰琪

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