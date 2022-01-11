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北大學者：中國將迎千年來最好的30年 上次還得回溯到北宋

經濟脈搏 16:49 2022/01/11

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去年下半年開始，中國經濟增長趨緩，但北京大學國家發展研究院院長姚洋日前表示，由於一般及中等技術發展位於領先地位，中國將迎來千年以來最好的30年，上一次還得回溯到北宋。他還稱，2028年至2030年中國將超越美國，成為世界第一大經濟體，而深圳有望替代矽谷，成為全世界的創新中心。

北京大學國家發展研究院院長姚洋

姚洋出席「2022網易經濟學家年會」時，發表題為《新時代與新周期》的演講。據網易刊載內容，姚洋提到，當前似乎有一些企業家對未來失去信心，但國際資本正在給中國投下「YES票」。上半年按照OECT（國際經濟與合作組織）統計，中國已經吸收了1770億美元資金，直接投資佔到世界五分之一，中國重新變成世界最大的外資吸引國。

中國在高科技領域重回世界前列

姚洋直言，「未來30年是中國千年以來最好的30年，上一次還得回溯到北宋，宋仁宗時期那40年。」他相信技術決定一切，而中國又重新回到世界技術的前沿，在中等技術層面對發達國家的替代非常深入。在高技術領域也重新回世界前列，具體表現在AI自動化、新能源，以及電動汽車發展方面。

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例如AI自動化，「通過網上手機訂貨，可查看貨物實時位置。此外，北京街頭停車井然有序也得力於AI。」姚洋稱，盡管中國目前在所謂最核心演算法層仍然落後於美國，但他相信，5年、最多10年，中國會超越矽谷，「因為技術進步需要靠應用，基於中國龐大的應用場景，深圳有望替代矽谷，成為世界創新中心。」

至於在新能源發展方面，中國太陽能、風能領域，在世界範圍內具有較大優勢。而中國去年電動汽車銷量佔世界銷量的40%，今年預計銷量達到250萬輛，佔世界銷量的六成。姚洋預測，十年之內中國電動汽車將重復日本上世紀80年代走過的路徑，大規模出口海外市場，「這會對中國經濟發展起到巨大的推動作用。」

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料將形成八大城市圈

此外，姚洋指出，經濟增長除了技術進步因素，還要看資本積累。他認為，只要有城市化過程，資本積累就不會停下來。未來15年，中國約仍有2億人進城，未來將會形成珠三角、長三角、武漢、長沙、四川、西安咸陽、鄭州、京津冀等八大城市圈，這八大城市區域可能集中60%-70%的人口。

姚洋預判，2028年至2030年，中國超越美國成為世界第一大經濟體；到2049年，中國人均收入至少達到美國的45%，經濟總量超過美國的2倍。他表示，只要增長速度超過美國增長速度1.5個百分點，中國就可以實現這個目標。

責任編輯：易燕丹

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