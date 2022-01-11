攜程聯合創始人也為鼓勵生育提建議：投入5萬億元

內地人口問題備受關注，經濟學家任澤平近日盡快建立鼓勵生育基金，央行多印2萬億元（人民幣，下同），用10年社會多生5000萬孩子，引發熱議。攜程集團聯合創始人梁建章等最近也發表文章，建議以現金和稅收補貼、購房補貼、增建托兒所等鼓勵生育，這些措施約投入5萬億元。

梁建章與育媧人口研究學者發表的文章《可怕的是少子化，不是長壽引起的老齡化》，指少子化將深遠影響中國經濟增長潛力、創新活力、撫養負擔、民眾幸福指數乃至民族復興。文章還稱，「長期的持續性少子化，是經濟的崩潰和整個民族的消亡」。

文章認為，必須要大力鼓勵生育，並提出幾項主要措施：

一、現金和稅收補貼 對於二孩家庭的每個孩子，給與每月1000元的現金補貼。給與多孩家庭的每個孩子，每月2000元的現金補貼，直至孩子到20歲。對於二孩家庭，實行所得稅和社保減半，三孩家庭所得稅和社保全免除（對特別富裕的家庭，可設補貼上限）。總的來說，現金和減稅部分每年需要2-3萬億元，約相當於GDP的2-3% 二、購房補貼 可通過按揭利息返還或樓價打折補貼。比如說返還二孩家庭的房貸利息的50%，對於三孩家庭的房貸利息可全部補貼返還（可設上限）。這部分補貼的成本每年可能在2萬億左右，可通過增加當地的土地供應來覆蓋 三、增建托兒所 把0-3歲孩子的入托率從4%提高到50%左右。按照0-3歲有4000萬兒童計算，每個兒童補貼20000元的營運費用，結合50%的入托率目標，每年大概需要4000億左右的財政補貼

文章指出，上述幾項鼓勵生育措施所需的財政資金，佔GDP的5%左右，「5萬億對於經濟的提振作用顯而易見，但是更為寶貴的是，這些投資比以往的基建投資更加有長期的回報。鼓勵生育所增加的孩子短期有助於擴大內需、穩增長、穩就業，長期有助於提升人力資源、人力資本、經濟社會活力，增強中國經濟發展的信心」。

值得一提的是，任澤平近日建議央行多印2萬億，用10年社會多生5000萬孩子，引發爭議。交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝在微博表示，海外經驗證明，印錢和生育率沒有關係，設立專項生育基金也是徒勞。

倡人行多印2萬億谷生育 任澤平回應爭議：不會引發通脹

任澤平稱找到解決低生育辦法：央行多印2萬億10年多生5000萬

責任編輯：林佩怡

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